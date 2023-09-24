https://ria.ru/20230924/obvinenie-1898276558.html

Армения обвинила Азербайджан в отсутствии конструктива в мирном процессе

Армения обвинила Азербайджан в отсутствии конструктива в мирном процессе - РИА Новости, 24.09.2023

Армения обвинила Азербайджан в отсутствии конструктива в мирном процессе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинил Баку в отсутствии конструктивного участия в мирном процессе. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T03:04

2023-09-24T03:04

2023-09-24T03:04

азербайджан

армения

ереван

в мире

арарат мирзоян

никол пашинян

оон

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинил Баку в отсутствии конструктивного участия в мирном процессе. По его словам, "политика этнической чистки против Нагорного Карабаха является лишь частью более широкой картины" и армянская сторона отчетливо видит намерение Азербайджана вовлечь ее в военные действия, тем самым расширяя географию боевых действий на суверенные территории республики. "Нежелание Азербайджана искренне и конструктивно участвовать в мирном процессе, в том числе признать территориальную целостность Республики Армения, вывести свои Вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, делимитировать армяно-азербайджанскую границу на основе последних имеющихся карт 1975 года, соответствующих Алма-Атинской декларации 1991 года, а также создать демилитаризованную зону вдоль межгосударственной границы четко иллюстрирует упомянутые намерения", - заявил Мирзоян. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230924/karabakh-1898273774.html

https://ria.ru/20230924/guterresh-1898271092.html

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