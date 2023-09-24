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Обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
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20:43 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/obuchenie-1898374113.html
Обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца, пишут СМИ
Обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
Обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца, пишут СМИ
Обучение украинских военных пуску с различных типов платформ ракет Taurus в случае положительного решения по их поставкам Киеву займет около трёх месяцев,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:43
2023-09-24T20:43
в мире
украина
сергей лавров
нато
ard
анналена бербок
борис писториус
россия
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Обучение украинских военных пуску с различных типов платформ ракет Taurus в случае положительного решения по их поставкам Киеву займет около трёх месяцев, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники. "Производитель MBDA берет в расчет примерно три месяца на ознакомление украинских солдат с системой вооружения", - пишет издание. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что передача США оперативно-тактических ракет ATACMS Украине может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла в интервью телеканалу ARD, что решение о поставках ракет Taurus будет принято, когда все технические аспекты будут прояснены. Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине Taurus - министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал украинцам объемную военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230924/podgotovka-1898272804.html
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в мире, украина, сергей лавров, нато, ard, анналена бербок, борис писториус, россия, германия
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, ARD, Анналена Бербок, Борис Писториус, Россия, Германия
Обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца, пишут СМИ

Bild am Sonntag: обучение ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя . Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Обучение украинских военных пуску с различных типов платформ ракет Taurus в случае положительного решения по их поставкам Киеву займет около трёх месяцев, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.
«
"Производитель MBDA берет в расчет примерно три месяца на ознакомление украинских солдат с системой вооружения", - пишет издание.
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Вчера, 01:27
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что передача США оперативно-тактических ракет ATACMS Украине может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла в интервью телеканалу ARD, что решение о поставках ракет Taurus будет принято, когда все технические аспекты будут прояснены.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине Taurus - министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал украинцам объемную военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаСергей ЛавровНАТОARDАнналена БербокБорис ПисториусРоссияГермания
 
 
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