https://ria.ru/20230924/obstrely-1898332856.html

В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ

В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ

Шесть прилётов зафиксировано в приграничной деревне Елизаветовка Курской области и ещё пять в посёлке Тёткино, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:39

2023-09-24T15:39

2023-09-24T15:39

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Шесть прилётов зафиксировано в приграничной деревне Елизаветовка Курской области и ещё пять в посёлке Тёткино, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Также 5 прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет", - сообщил Старовойт. Утром в воскресенье Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша. После в местных Telegram-каналах сообщали об уничтожении ещё одного БПЛА - эту информацию опровергла пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. После губернатор сообщил, что в Курском районе работает система ПВО.

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html

курская область

украина

глушковский район

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Дарья Буймова

курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, происшествия