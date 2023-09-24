https://ria.ru/20230924/obstrely-1898332856.html
В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ
В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ
Шесть прилётов зафиксировано в приграничной деревне Елизаветовка Курской области и ещё пять в посёлке Тёткино, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:39
2023-09-24T15:39
2023-09-24T15:39
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Шесть прилётов зафиксировано в приграничной деревне Елизаветовка Курской области и ещё пять в посёлке Тёткино, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Также 5 прилётов зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет", - сообщил Старовойт. Утром в воскресенье Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе в Курске, в результате повреждена крыша. После в местных Telegram-каналах сообщали об уничтожении ещё одного БПЛА - эту информацию опровергла пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. После губернатор сообщил, что в Курском районе работает система ПВО.
https://ria.ru/20230924/obstrel-1898330720.html
курская область
украина
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, происшествия
Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области зафиксировали 11 прилетов со стороны ВСУ
Старовойт: в Курской области зафиксировали 11 прилетов, пострадавших нет