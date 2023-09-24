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ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:37
2023-09-24T09:37
2023-09-24T09:37
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 80 снарядов.
https://ria.ru/20230923/kherson-1898194849.html
новая каховка
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по населенным пунктам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 80 снарядов.
Киев на Херсонском направлении за неделю потерял около 440 человек