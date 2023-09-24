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ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:37

2023-09-24T09:37

2023-09-24T09:37

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 80 снарядов.

https://ria.ru/20230923/kherson-1898194849.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, каховка, херсонская область