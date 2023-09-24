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ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/obstrely-1898290457.html
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:37
2023-09-24T09:37
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 80 снарядов.
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новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область
ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 30 снарядов по населенным пунктам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар по городам Новая Каховка, Каховка и Алёшки, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области со стороны украинских войск прилетело более 80 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаХерсонская область
 
 
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