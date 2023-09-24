https://ria.ru/20230924/nikonorova-1898329955.html
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:15
2023-09-24T15:15
2023-09-24T15:15
донецкая народная республика
денис пушилин
наталья никонорова
казбек тайсаев
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. "Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.
https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, наталья никонорова, казбек тайсаев, госдума рф, совет федерации рф
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Наталья Никонорова, Казбек Тайсаев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР
Пушилин назначил Наталью Никонорову сенатором от ДНР в Совфеде