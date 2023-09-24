https://ria.ru/20230924/nikonorova-1898329955.html

Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР

Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР - РИА Новости, 24.09.2023

Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР

Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:15

2023-09-24T15:15

2023-09-24T15:15

донецкая народная республика

денис пушилин

наталья никонорова

казбек тайсаев

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. "Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.

https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, наталья никонорова, казбек тайсаев, госдума рф, совет федерации рф