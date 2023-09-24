Рейтинг@Mail.ru
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/nikonorova-1898329955.html
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:15
2023-09-24T15:15
донецкая народная республика
денис пушилин
наталья никонорова
казбек тайсаев
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802048349_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_339de5c4d6357ffb89c91f5a29cef242.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина. "Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.
https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802048349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f09fc72c46b3f8affaa554ab3acc373e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, наталья никонорова, казбек тайсаев, госдума рф, совет федерации рф
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Наталья Никонорова, Казбек Тайсаев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от ДНР

Пушилин назначил Наталью Никонорову сенатором от ДНР в Совфеде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГлава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наталья Никонорова назначена на пост сенатора от Донецкой Народной Республики в Совете Федерации, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.
"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Ранее Пушилин на заседании Народного совета республики был избран на должность главы региона. Отмечается, что в мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. Помимо Пушилина, в качестве кандидатов на пост главы республики были предложены Тайсаев и Андрей Крамар. После этого состоялась инаугурация главы ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Вчера, 22:01
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинНаталья НиконороваКазбек ТайсаевГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала