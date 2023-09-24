Рейтинг@Mail.ru
Франция отзывает посла в Нигере - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 24.09.2023 (обновлено: 22:15 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/niger-1898380750.html
Франция отзывает посла в Нигере
Франция отзывает посла в Нигере - РИА Новости, 24.09.2023
Франция отзывает посла в Нигере
Париж отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:35
2023-09-24T22:15
в мире
франция
нигер
ниамей
эммануэль макрон
мохамед базум
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5f71f9d8309448452d10cb31b01fcdc6.jpg
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Париж отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1.&quot;Посол в Ниамее, а также весь персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы&quot;, — сказал собеседник телеканала.Кроме того, Франция выведет войска из Нигера до конца года."Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий", — заявил Макрон.Военные Нигера в июле объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС приняли план по военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.
https://ria.ru/20230924/niger-1898362233.html
https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html
https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html
франция
нигер
ниамей
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e88ae53792c339286b05891047882c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, нигер, ниамей, эммануэль макрон, мохамед базум, париж
В мире, Франция, Нигер, Ниамей, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум, Париж
Франция отзывает посла в Нигере

Франция отзывает посла и весь персонал посольства в Нигере

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Париж отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1.
«

"Посол в Ниамее, а также весь персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы", — сказал собеседник телеканала.

Кроме того, Франция выведет войска из Нигера до конца года.
"Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий", — заявил Макрон.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Вчера, 19:12
Военные Нигера в июле объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС приняли план по военной интервенции в страну.
Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Военные в Нигере обвинили генсека ООН в сговоре с Францией
23 сентября, 01:39
Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.
Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.
Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для создания архитектуры коллективной обороны
Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны
16 сентября, 19:18
 
В миреФранцияНигерНиамейЭммануэль МакронМохамед БазумПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала