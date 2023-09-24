https://ria.ru/20230924/niger-1898380750.html

Франция отзывает посла в Нигере

Франция отзывает посла в Нигере - РИА Новости, 24.09.2023

Франция отзывает посла в Нигере

Париж отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:35

2023-09-24T21:35

2023-09-24T22:15

в мире

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мохамед базум

париж

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ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Париж отзывает посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1."Посол в Ниамее, а также весь персонал своего посольства вернутся во Францию в ближайшие недели или месяцы", — сказал собеседник телеканала.Кроме того, Франция выведет войска из Нигера до конца года."Войска вернутся в организованной манере до конца года, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий", — заявил Макрон.Военные Нигера в июле объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС приняли план по военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.

https://ria.ru/20230924/niger-1898362233.html

https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html

https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, нигер, ниамей, эммануэль макрон, мохамед базум, париж