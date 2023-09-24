СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
AFP: Нигер запретил французским самолетам входить в его воздушное пространство
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов, сообщило AFP со ссылкой на авиационное ведомство африканской страны.
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"Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве", — говорится в публикации.
Военные Нигера в июле объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС приняли план по военной интервенции в страну.
Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.
Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.
Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.