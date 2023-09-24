https://ria.ru/20230924/niger-1898362233.html

СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов

СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов

Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов, сообщило AFP со ссылкой на авиационное ведомство африканской страны. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:12

2023-09-24T19:12

2023-09-24T19:50

в мире

нигер

франция

абуджа

мохамед базум

мали

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов, сообщило AFP со ссылкой на авиационное ведомство африканской страны."Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве", — говорится в публикации.Военные Нигера в июле объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС государств ЭКОВАС приняли план по военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.

https://ria.ru/20230906/niger-1894460288.html

https://ria.ru/20230903/niger-1893984022.html

нигер

франция

абуджа

мали

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, мали, буркина-фасо