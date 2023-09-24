Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 24.09.2023 (обновлено: 19:54 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/nato-1898359832.html
Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО
Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО - РИА Новости, 24.09.2023
Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО
Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:52
2023-09-24T19:54
политика
сша
россия
скотт риттер
нато
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
boeing p-8 poseidon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:347:676:727_1920x0_80_0_0_fa141ed5ac0ea0d16c2af35acab640b9.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО", — предположил эксперт.По его словам, во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Это очень сложный разведывательный самолет, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, напомнил он."Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. &lt;…&gt; Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России", — считает Риттер.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
https://ria.ru/20230924/rakety-1898345580.html
сша
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:284:676:790_1920x0_80_0_0_e08562d4774f7ff913e5969a37f82bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, boeing p-8 poseidon, севастополь, республика крым
Политика, США, Россия, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Boeing P-8 Poseidon, Севастополь, Республика Крым
Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО

Экс-разведчик США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
«
"Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО", — предположил эксперт.
По его словам, во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Это очень сложный разведывательный самолет, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, напомнил он.
"Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. <…> Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России", — считает Риттер.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Подпустят ближе. В США раскрыли, что Россия приготовила главной ракете ВСУ
Вчера, 17:08
 
ПолитикаСШАРоссияСкотт РиттерНАТОВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныBoeing P-8 PoseidonСевастопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала