https://ria.ru/20230924/nato-1898359832.html

Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО

Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО - РИА Новости, 24.09.2023

Экс-разведчик ВС США: удар по штабу ЧФ помогла нанести НАТО

Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:52

2023-09-24T18:52

2023-09-24T19:54

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Крыму помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Британии, США и НАТО", — предположил эксперт.По его словам, во время ракетной атаки по Крыму американский Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух. Это очень сложный разведывательный самолет, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, напомнил он."Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. <…> Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России", — считает Риттер.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230924/rakety-1898345580.html

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политика, сша, россия, скотт риттер, нато, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, boeing p-8 poseidon, севастополь, республика крым