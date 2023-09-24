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Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 24.09.2023
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО
Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T02:47
2023-09-24T02:47
2023-09-24T09:38
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), слова политика приводит агентство Блумберг. "Я не думаю, что членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО отвечает нашим интересам. <...> Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" — отметил он.Десантис также выразил мнение, что США не должны давать Украине "карт-бланш", если только Киев не стремится к завершению конфликта.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230828/desantis-1892762616.html
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украина, киев, сша, рон десантис, нато, в мире
Украина, Киев, США, Рон Десантис, НАТО, В мире
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО
Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно участие Киева в НАТО