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Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 24.09.2023
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02:47 24.09.2023 (обновлено: 09:38 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/nato-1898275752.html
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО - РИА Новости, 24.09.2023
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО
Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T02:47
2023-09-24T09:38
украина
киев
сша
рон десантис
нато
в мире
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), слова политика приводит агентство Блумберг. &quot;Я не думаю, что членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО отвечает нашим интересам. &lt;...&gt; Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?&quot; — отметил он.Десантис также выразил мнение, что США не должны давать Украине "карт-бланш", если только Киев не стремится к завершению конфликта.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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украина, киев, сша, рон десантис, нато, в мире
Украина, Киев, США, Рон Десантис, НАТО, В мире
Кандидат в президенты США выступил против присоединения Украины к НАТО

Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно участие Киева в НАТО

© AP Photo / Alex BrandonРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Вашингтона, заявил претендент на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program), слова политика приводит агентство Блумберг.
«

"Я не думаю, что членство (Украины. — Прим. ред.) в НАТО отвечает нашим интересам. <...> Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?" — отметил он.

Десантис также выразил мнение, что США не должны давать Украине "карт-бланш", если только Киев не стремится к завершению конфликта.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права республики на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Трамп заявил о возможном выходе Десантиса из президентской гонки
28 августа, 18:57
 
УкраинаКиевСШАРон ДесантисНАТОВ мире
 
 
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