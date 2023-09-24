https://ria.ru/20230924/nalogi-1898282789.html

МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ

МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2023

МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ

Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан "собирать больше налогов с богатых и защищать бедных" на фоне РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T07:18

2023-09-24T07:18

2023-09-24T07:18

пакистан

кристалина георгиева

мвф

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан "собирать больше налогов с богатых и защищать бедных" на фоне стремительного роста инфляции, передаёт издание Down. "В нашей программе мы просим собирать больше налогов с богатых и защищать бедных жителей Пакистана", - рассказала Георгиева в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В официальном сообщении, опубликованном канцелярией премьер-министра Пакистана, говорится, что временный премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар выразил благодарность МВФ за одобрение соглашения на сумму 3 миллиарда долларов для поддержки экономики Пакистана. Он также проинформировал Георгиеву о различных мерах, принимаемых правительством для "стабилизации и оживления экономики страны". Исполнительный совет МВФ 12 июля утвердил программу помощи Пакистану на сумму 3 миллиарда долларов, в рамках которой немедленно будет выделено около 1,2 миллиарда долларов на помощь стране. 29 июня МВФ и Пакистан заключили резервное соглашение, призванное облегчить финансовый кризис в стране. Годовая инфляция в Пакистане в августе подскочила до 27,4%. Обеспокоенное правительство первоначально обещало некоторую помощь населению, но позже исключило это, сославшись на обязательства Пакистана перед МВФ.

https://ria.ru/20230730/kprf-1887176359.html

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пакистан, кристалина георгиева, мвф