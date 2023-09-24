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МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ
МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2023
МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ
Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан "собирать больше налогов с богатых и защищать бедных" на фоне РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:18
2023-09-24T07:18
2023-09-24T07:18
пакистан
кристалина георгиева
мвф
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан "собирать больше налогов с богатых и защищать бедных" на фоне стремительного роста инфляции, передаёт издание Down. "В нашей программе мы просим собирать больше налогов с богатых и защищать бедных жителей Пакистана", - рассказала Георгиева в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В официальном сообщении, опубликованном канцелярией премьер-министра Пакистана, говорится, что временный премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар выразил благодарность МВФ за одобрение соглашения на сумму 3 миллиарда долларов для поддержки экономики Пакистана. Он также проинформировал Георгиеву о различных мерах, принимаемых правительством для "стабилизации и оживления экономики страны". Исполнительный совет МВФ 12 июля утвердил программу помощи Пакистану на сумму 3 миллиарда долларов, в рамках которой немедленно будет выделено около 1,2 миллиарда долларов на помощь стране. 29 июня МВФ и Пакистан заключили резервное соглашение, призванное облегчить финансовый кризис в стране. Годовая инфляция в Пакистане в августе подскочила до 27,4%. Обеспокоенное правительство первоначально обещало некоторую помощь населению, но позже исключило это, сославшись на обязательства Пакистана перед МВФ.
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пакистан, кристалина георгиева, мвф
Пакистан, Кристалина Георгиева, МВФ
МВФ призвал Пакистан собрать больше налогов с богатых, сообщили СМИ
Down: глава МВФ Георгиева призвала Пакистан собирать больше налогов с богатых
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.
Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Пакистан "собирать больше налогов с богатых и защищать бедных" на фоне стремительного роста инфляции, передаёт издание Down
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"В нашей программе мы просим собирать больше налогов с богатых и защищать бедных жителей Пакистана", - рассказала Георгиева в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В официальном сообщении, опубликованном канцелярией премьер-министра Пакистана, говорится, что временный премьер-министр Анваар-уль-Хак Какар выразил благодарность МВФ за одобрение соглашения на сумму 3 миллиарда долларов для поддержки экономики Пакистана. Он также проинформировал Георгиеву о различных мерах, принимаемых правительством для "стабилизации и оживления экономики страны".
Исполнительный совет МВФ 12 июля утвердил программу помощи Пакистану на сумму 3 миллиарда долларов, в рамках которой немедленно будет выделено около 1,2 миллиарда долларов на помощь стране. 29 июня МВФ и Пакистан заключили резервное соглашение, призванное облегчить финансовый кризис в стране.
Годовая инфляция в Пакистане в августе подскочила до 27,4%. Обеспокоенное правительство первоначально обещало некоторую помощь населению, но позже исключило это, сославшись на обязательства Пакистана перед МВФ.
КПРФ настаивает на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ