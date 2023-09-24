https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html

Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха

Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха

Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:58

2023-09-24T18:58

2023-09-24T19:15

в мире

россия

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102 ребенка, в Армению, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве опубликовали видео отправки колонны с жителями Нагорного Карабаха в Армению."Всего в сопровождении российского миротворческого контингента централизовано убыло в Республику Армения 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - сообщили в российском военном ведомстве.За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html

россия

армения

нагорный карабах

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в мире, россия, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах