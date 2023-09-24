https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:58
2023-09-24T18:58
2023-09-24T19:15
в мире
россия
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898348770_0:0:2548:1433_1920x0_80_0_0_d0a5f6660d4e62315b56171759e425a6.png
БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102 ребенка, в Армению, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве опубликовали видео отправки колонны с жителями Нагорного Карабаха в Армению."Всего в сопровождении российского миротворческого контингента централизовано убыло в Республику Армения 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - сообщили в российском военном ведомстве.За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html
россия
армения
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898348770_636:0:2548:1434_1920x0_80_0_0_f0744389c8b2244b3111ad245a5f444c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Россия, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
Минобороны: миротворцы России сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха