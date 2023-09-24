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Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
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18:58 24.09.2023 (обновлено: 19:15 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/mirotvortsy-1898360625.html
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха
Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:58
2023-09-24T19:15
в мире
россия
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102 ребенка, в Армению, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве опубликовали видео отправки колонны с жителями Нагорного Карабаха в Армению."Всего в сопровождении российского миротворческого контингента централизовано убыло в Республику Армения 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - сообщили в российском военном ведомстве.За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.
https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
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в мире, россия, армения, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Россия, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Российские миротворцы сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха

Минобороны: миротворцы России сопроводили колонны с мирными жителями Карабаха

© РИА НовостиОтправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению
Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости
Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы за воскресенье сопроводили пять автобусов и 41 единицу личного автотранспорта с 311 мирными жителями Нагорного Карабаха, включая 102 ребенка, в Армению, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве опубликовали видео отправки колонны с жителями Нагорного Карабаха в Армению.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
Вчера, 19:05
«
"Всего в сопровождении российского миротворческого контингента централизовано убыло в Республику Армения 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка", - сообщили в российском военном ведомстве.
За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.
Российский миротворцец разгружает гуманитарную помощь в Карабахе. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи
23 сентября, 05:27
 
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