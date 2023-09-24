https://ria.ru/20230924/miroporyadok-1898323394.html

"Время реванша": на Западе забили тревогу из-за хода России и ее союзников

"Время реванша": на Западе забили тревогу из-за хода России и ее союзников - РИА Новости, 24.09.2023

"Время реванша": на Западе забили тревогу из-за хода России и ее союзников

Страны БРИКС стремятся пересмотреть миропорядок и занять более сильную позицию на глобальной арене, написал обозреватель Андреа Рицци в своей статье для El... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:30

2023-09-24T14:30

2023-09-24T15:06

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Страны БРИКС стремятся пересмотреть миропорядок и занять более сильную позицию на глобальной арене, написал обозреватель Андреа Рицци в своей статье для El País."Их возможности и подходы различны, но общим знаменателем является стремление преодолеть неудовлетворительное, порой унизительное прошлое, требующее изменений и компенсаций", — отметил автор.Большинство претензий у этих стран, как указал Рицци, направлены против Запада, и это влияет на развитие событий в мире. Он добавил, что за Россией, Китаем и Индией следует и Глобальный Юг, некоторые страны которого вступят в БРИКС.Рицци посчитал, что Запад должен принять претензии стран Юга и Востока по созданию более справедливых и сбалансированных международных институтов, в первую очередь экономических.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. Во время мероприятия президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к организации, начнется 1 января 2024 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230911/valyuta-1895625618.html

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юар

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в мире, россия, юар, китай, бразилия, индия, брикс