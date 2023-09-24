"Время реванша": на Западе забили тревогу из-за хода России и ее союзников
El Pais: БРИКС стремится улучшить позиции на мировой арене
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Страны БРИКС стремятся пересмотреть миропорядок и занять более сильную позицию на глобальной арене, написал обозреватель Андреа Рицци в своей статье для El País.
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"Их возможности и подходы различны, но общим знаменателем является стремление преодолеть неудовлетворительное, порой унизительное прошлое, требующее изменений и компенсаций", — отметил автор.
Рицци посчитал, что Запад должен принять претензии стран Юга и Востока по созданию более справедливых и сбалансированных международных институтов, в первую очередь экономических.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
Во время мероприятия президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к организации, начнется 1 января 2024 года.
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