https://ria.ru/20230924/memorial-1898332606.html
В Приморье завели дело из-за облитого краской мемориала погибшим в зоне СВО
В Приморье завели дело из-за облитого краской мемориала погибшим в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023
В Приморье завели дело из-за облитого краской мемориала погибшим в зоне СВО
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как неизвестные облили краской и разрушили фотографии мемориала памяти погибшим, сообщает СУСК РФ по РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:37
2023-09-24T15:37
2023-09-24T15:41
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после того, как неизвестные облили краской и разрушили фотографии мемориала памяти погибшим, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в воскресенье сообщалось, что полиция в Приморье разыскивает неизвестных, которые с субботы на воскресенье повредили мемориал памяти погибшим в селе Павло-Федоровка Приморского края. В УМВД региона РИА Новости уточнили, что на мемориале погибшим в том числе и "в ходе специальной военной операции" разбили фотографии. "Были осквернены краской и разрушены мемориальные фотографии в память о погибших при защите интересов Отечества. По данному факту... возбуждено уголовное дело по...ч.1 ст.243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений)", - говорится в релизе СУСК региона.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье завели дело из-за облитого краской мемориала погибшим в зоне СВО
В Приморье возбудили дело из-за облитого краской мемориала погибшим в зоне СВО