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В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023
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10:44 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации
Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:44
2023-09-24T10:44
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщает управление МВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. "На мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в УМВД, на мемориале погибшим в том числе и "в ходе специальной военной операции" разбили фотографии.
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации

В Приморье разыскивают неизвестных, повредивших мемориал погибшим в зоне СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщает управление МВД России по региону.
По данным полиции, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края.
"На мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в УМВД, на мемориале погибшим в том числе и "в ходе специальной военной операции" разбили фотографии.
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