https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html

В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации

В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.09.2023

В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации

Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:44

2023-09-24T10:44

2023-09-24T10:44

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции в Приморье разыскивают неизвестных, которые повредили мемориал памяти погибшим, сообщает управление МВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в селе Павло-Федоровка Приморского края. "На мемориале памяти, установленном местными жителями, повреждены фотографии погибших. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в УМВД, на мемориале погибшим в том числе и "в ходе специальной военной операции" разбили фотографии.

https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край