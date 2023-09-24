https://ria.ru/20230924/manevr-1898290968.html

"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 24.09.2023

"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Российские военные полностью контролируют небо на Украине, что представляет главную проблему для Киева, пишет военный аналитик Джон Россомандо в статье для... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:40

2023-09-24T09:40

2023-09-24T09:40

украина

россия

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные полностью контролируют небо на Украине, что представляет главную проблему для Киева, пишет военный аналитик Джон Россомандо в статье для 19FortyFive."В настоящее время российская ПВО препятствует возможности Украины наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники. Контроль России над небом - главная проблема Украины", — указал эксперт.Он отметил, что ВСУ не располагают необходимыми воздушными средствами для эффективного противостояния российским военным.Специалист также назвал пустой тратой денег забрасывание Киева "чудо-оружием", таким как ракеты ATACMS и HIMARS, а также танки Abrams, поскольку у ВСУ нет военной мощи в небе, позволяющей использовать весь потенциал такого вооружения.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.

https://ria.ru/20230924/shok-1898286604.html

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россия

киев

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украина, россия, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, сша