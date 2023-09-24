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"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
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09:40 24.09.2023
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"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
Российские военные полностью контролируют небо на Украине, что представляет главную проблему для Киева, пишет военный аналитик Джон Россомандо в статье для... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:40
2023-09-24T09:40
украина
россия
киев
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные полностью контролируют небо на Украине, что представляет главную проблему для Киева, пишет военный аналитик Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.&quot;В настоящее время российская ПВО препятствует возможности Украины наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники. Контроль России над небом - главная проблема Украины&quot;, — указал эксперт.Он отметил, что ВСУ не располагают необходимыми воздушными средствами для эффективного противостояния российским военным.Специалист также назвал пустой тратой денег забрасывание Киева "чудо-оружием", таким как ракеты ATACMS и HIMARS, а также танки Abrams, поскольку у ВСУ нет военной мощи в небе, позволяющей использовать весь потенциал такого вооружения.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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украина, россия, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, сша
Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, США
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Аналитик Россомандо: Россия полностью контролирует небо Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные полностью контролируют небо на Украине, что представляет главную проблему для Киева, пишет военный аналитик Джон Россомандо в статье для 19FortyFive.
«

"В настоящее время российская ПВО препятствует возможности Украины наносить удары по наземным войскам для поддержки наступающей пехоты и бронетехники. Контроль России над небом - главная проблема Украины", — указал эксперт.

Он отметил, что ВСУ не располагают необходимыми воздушными средствами для эффективного противостояния российским военным.
Специалист также назвал пустой тратой денег забрасывание Киева "чудо-оружием", таким как ракеты ATACMS и HIMARS, а также танки Abrams, поскольку у ВСУ нет военной мощи в небе, позволяющей использовать весь потенциал такого вооружения.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что президент США Джо Байден решил передать Украине оперативно-тактические комплексы ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон отправит небольшое число таких ракет ВСУ.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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УкраинаРоссияКиевДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ миреСША
 
 
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