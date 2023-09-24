https://ria.ru/20230924/liven-1898326848.html

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре - РИА Новости, 24.09.2023

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

В ночь на понедельник в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:48

2023-09-24T14:48

2023-09-24T14:59

москва

погода

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик пояснил, что теплый и засушливый сентябрь "продолжит радовать жителей Русской равнины бабьим летом, и заключительная неделя не станет исключением". Однако, по словам Тишковца, произойдет "короткая перебивка, которую совершит холодный атмосферный фронт, уже пересекший западную границу страны"."На метеорадарах эта линия раздела воздушных масс отчетливо прослеживается зоной кучево-дождевых облаков и гроз, которая в ночь на понедельник накроет и столичный регион. В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный или 15% от месячной нормы. Это будут самыми сильными осадками в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода