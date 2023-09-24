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Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре - РИА Новости, 24.09.2023
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14:48 24.09.2023 (обновлено: 14:59 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/liven-1898326848.html
Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре
Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре - РИА Новости, 24.09.2023
Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре
В ночь на понедельник в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:48
2023-09-24T14:59
москва
погода
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик пояснил, что теплый и засушливый сентябрь "продолжит радовать жителей Русской равнины бабьим летом, и заключительная неделя не станет исключением". Однако, по словам Тишковца, произойдет "короткая перебивка, которую совершит холодный атмосферный фронт, уже пересекший западную границу страны"."На метеорадарах эта линия раздела воздушных масс отчетливо прослеживается зоной кучево-дождевых облаков и гроз, которая в ночь на понедельник накроет и столичный регион. В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный или 15% от месячной нормы. Это будут самыми сильными осадками в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец.
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Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре в ночь на понедельник

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что теплый и засушливый сентябрь "продолжит радовать жителей Русской равнины бабьим летом, и заключительная неделя не станет исключением". Однако, по словам Тишковца, произойдет "короткая перебивка, которую совершит холодный атмосферный фронт, уже пересекший западную границу страны".
"На метеорадарах эта линия раздела воздушных масс отчетливо прослеживается зоной кучево-дождевых облаков и гроз, которая в ночь на понедельник накроет и столичный регион. В результате обрушатся ливни с интенсивностью до 7-10 миллиметров, что составляет ведро дождевой воды на метр квадратный или 15% от месячной нормы. Это будут самыми сильными осадками в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов", - сказал Тишковец.
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