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Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик - РИА Новости, 24.09.2023
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15:14 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик - РИА Новости, 24.09.2023
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик
На следующих выходных в Москве пройдут дожди, в воскресенье похолодает до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:14
2023-09-24T15:14
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На следующих выходных в Москве пройдут дожди, в воскресенье похолодает до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в понедельник и вторник в дневные часы в Москве будет плюс 18-20 градусов, но ночам, в условиях малооблачной и штилевой погоды, когда воздух остынет до плюс 6-8 градусов, ожидаются туманы с ухудшением видимости. "В среду потеплеет на градус, в четверг ожидается плюс 20-22 градусов, а в пятницу бабье лето выйдет на пик своих возможностей, и воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, что соответствует климатической норме июня или августа", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что с наступлением выходных атлантический циклон испортит погоду. "Небо нахмурится, зарядят дожди, и начнется обрушение показателей термометров. Если в субботу ночью будет плюс 10-15 градусов, днем плюс 15-20 градусов, то в воскресенье днем всего плюс 10-15 градусов", - сказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик

На следующих выходных в Москве пройдут дожди и похолодает до плюс 15 градусов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрасногвардейские пруды в Москве
Красногвардейские пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Красногвардейские пруды в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На следующих выходных в Москве пройдут дожди, в воскресенье похолодает до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в понедельник и вторник в дневные часы в Москве будет плюс 18-20 градусов, но ночам, в условиях малооблачной и штилевой погоды, когда воздух остынет до плюс 6-8 градусов, ожидаются туманы с ухудшением видимости.
"В среду потеплеет на градус, в четверг ожидается плюс 20-22 градусов, а в пятницу бабье лето выйдет на пик своих возможностей, и воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, что соответствует климатической норме июня или августа", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что с наступлением выходных атлантический циклон испортит погоду.
"Небо нахмурится, зарядят дожди, и начнется обрушение показателей термометров. Если в субботу ночью будет плюс 10-15 градусов, днем плюс 15-20 градусов, то в воскресенье днем всего плюс 10-15 градусов", - сказал Тишковец.
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ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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