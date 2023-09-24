https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик

Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик - РИА Новости, 24.09.2023

Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик

На следующих выходных в Москве пройдут дожди, в воскресенье похолодает до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:14

2023-09-24T15:14

2023-09-24T15:14

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На следующих выходных в Москве пройдут дожди, в воскресенье похолодает до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в понедельник и вторник в дневные часы в Москве будет плюс 18-20 градусов, но ночам, в условиях малооблачной и штилевой погоды, когда воздух остынет до плюс 6-8 градусов, ожидаются туманы с ухудшением видимости. "В среду потеплеет на градус, в четверг ожидается плюс 20-22 градусов, а в пятницу бабье лето выйдет на пик своих возможностей, и воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, что соответствует климатической норме июня или августа", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что с наступлением выходных атлантический циклон испортит погоду. "Небо нахмурится, зарядят дожди, и начнется обрушение показателей термометров. Если в субботу ночью будет плюс 10-15 градусов, днем плюс 15-20 градусов, то в воскресенье днем всего плюс 10-15 градусов", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230924/liven-1898326848.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва