https://ria.ru/20230924/leopard-1898362080.html
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки - РИА Новости, 24.09.2023
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки
Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника "Ланцет", заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:11
2023-09-24T19:11
2023-09-24T23:32
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898362520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62ad7a226b03cc3aaba40a15d42b17cd.jpg
СВАТОВО, 24 сен — РИА Новости. Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника "Ланцет", заявил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии. "Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику (два танка Leopard. — Прим. ред.). Они выдвигались на огневые позиции. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии", — рассказал собеседник агентства.Сначала артиллерия поразила первый танк, выведя его из строя попаданием снаряда в гусеничный каток. В это время вторая боевая машина попыталась скрыться с позиции, но застряла."Экипажи, понимая опасность, покинули танки и убежали. Все-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности", — добавил разведчик.Как только позволила погода, разведчики приняли решение нанести поражение высокоточным вооружением, использовав БПЛА "Ланцет". В итоге уничтожили оба танка, отметил собеседник агентства.Украинские военные попытались ночью эвакуировать подбитую технику, подогнав еще один Leopard и советский танк и попытавшись вытащить ее сцепкой. Российские бойцы не давали им этого сделать с помощью артиллерии. Разведчики наблюдали за этим участком благодаря БПЛА. Подпустив противника непосредственно к машине, российские военные передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес удар."Эвакуация закончилась бегством противника", — сказал разведчик.По его словам, украинские механики-водители, входящие в состав экипажей ВСУ, не справляются с немецкими танками Leopard."Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", — уточнил боец.Разведчик предположил, что из-за низкой квалификации механиков-водителей они не чувствуют габариты машины."Полностью все возможности танка они даже не знают, поэтому не могут ими пользоваться. Неудовлетворительная работа механиков", — добавил военный.Об уничтожении двух немецких танков Leopard в районе Стельмаховки на Купянском направлении Минобороны сообщило в минувшую пятницу.
https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html
https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html
https://ria.ru/20230923/abrams-1898172901.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898362520_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed7027a604e46bc24397d710187223fb.jpg
Уничтожение двух немецких танков Leopard на Купянском направлении
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО рассказали подробности уничтожения двух немецких танков Leopard на купянском участке фронта
2023-09-24T19:11
true
PT4M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки
Бойцы ЗВО рассказали РИА Новости об уничтожении танков Leopard у Стельмаховки
СВАТОВО, 24 сен — РИА Новости. Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника "Ланцет", заявил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии.
«
"Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику (два танка Leopard. — Прим. ред.). Они выдвигались на огневые позиции. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии", — рассказал собеседник агентства.
Сначала артиллерия поразила первый танк, выведя его из строя попаданием снаряда в гусеничный каток. В это время вторая боевая машина попыталась скрыться с позиции, но застряла.
"Экипажи, понимая опасность, покинули танки и убежали. Все-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности", — добавил разведчик.
ВСУ жалуются на неэффективность танков Leopard, пишут СМИ
Как только позволила погода, разведчики приняли решение нанести поражение высокоточным вооружением, использовав БПЛА "Ланцет". В итоге уничтожили оба танка, отметил собеседник агентства.
Украинские военные попытались ночью эвакуировать подбитую технику, подогнав еще один Leopard и советский танк и попытавшись вытащить ее сцепкой. Российские бойцы не давали им этого сделать с помощью артиллерии. Разведчики наблюдали за этим участком благодаря БПЛА. Подпустив противника непосредственно к машине, российские военные передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес удар.
«
"Эвакуация закончилась бегством противника", — сказал разведчик.
По его словам, украинские механики-водители, входящие в состав экипажей ВСУ
, не справляются с немецкими танками Leopard.
Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
"Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", — уточнил боец.
Разведчик предположил, что из-за низкой квалификации механиков-водителей они не чувствуют габариты машины.
«
"Полностью все возможности танка они даже не знают, поэтому не могут ими пользоваться. Неудовлетворительная работа механиков", — добавил военный.
Об уничтожении двух немецких танков Leopard в районе Стельмаховки на Купянском направлении Минобороны сообщило в минувшую пятницу.
В Киеве признали, что танки Abrams "долго не проживут"