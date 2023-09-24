https://ria.ru/20230924/leopard-1898362080.html

Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки

Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки - РИА Новости, 24.09.2023

Бойцы ЗВО рассказали подробности уничтожения танков Leopard у Стельмаховки

Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника "Ланцет", заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:11

2023-09-24T19:11

2023-09-24T23:32

специальная военная операция на украине

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СВАТОВО, 24 сен — РИА Новости. Бойцы Западной группировки войск уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в ЛНР при помощи артиллерии и беспилотника "Ланцет", заявил РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии. "Противник планировал нанести огневое поражение в ночное время, используя иностранную технику (два танка Leopard. — Прим. ред.). Они выдвигались на огневые позиции. Как только они заняли рубежи для нанесения огневого поражения, мы тут же открыли огонь артиллерии", — рассказал собеседник агентства.Сначала артиллерия поразила первый танк, выведя его из строя попаданием снаряда в гусеничный каток. В это время вторая боевая машина попыталась скрыться с позиции, но застряла."Экипажи, понимая опасность, покинули танки и убежали. Все-таки это не очень хорошая техника для ведения боевых действий непосредственно в этой местности", — добавил разведчик.Как только позволила погода, разведчики приняли решение нанести поражение высокоточным вооружением, использовав БПЛА "Ланцет". В итоге уничтожили оба танка, отметил собеседник агентства.Украинские военные попытались ночью эвакуировать подбитую технику, подогнав еще один Leopard и советский танк и попытавшись вытащить ее сцепкой. Российские бойцы не давали им этого сделать с помощью артиллерии. Разведчики наблюдали за этим участком благодаря БПЛА. Подпустив противника непосредственно к машине, российские военные передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес удар."Эвакуация закончилась бегством противника", — сказал разведчик.По его словам, украинские механики-водители, входящие в состав экипажей ВСУ, не справляются с немецкими танками Leopard."Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", — уточнил боец.Разведчик предположил, что из-за низкой квалификации механиков-водителей они не чувствуют габариты машины."Полностью все возможности танка они даже не знают, поэтому не могут ими пользоваться. Неудовлетворительная работа механиков", — добавил военный.Об уничтожении двух немецких танков Leopard в районе Стельмаховки на Купянском направлении Минобороны сообщило в минувшую пятницу.

https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html

https://ria.ru/20230905/leopardy-1894210085.html

https://ria.ru/20230923/abrams-1898172901.html

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Уничтожение двух немецких танков Leopard на Купянском направлении Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО рассказали подробности уничтожения двух немецких танков Leopard на купянском участке фронта 2023-09-24T19:11 true PT4M43S

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область