https://ria.ru/20230924/leopard-1898361816.html

ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении

ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении

Украинские силовики попытались эвакуировать подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск два танка Leopard на купянском... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:07

2023-09-24T19:07

2023-09-24T19:07

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики попытались эвакуировать подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск два танка Leopard на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости российский разведчик. Ранее в пятницу Минобороны РФ заявили, что в районе Стельмаховки на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard. "Была попытка эвакуации танка (Leopard – ред.), противник подогнал такой же танк Leopard и советский танк, они пытались сцепкой вытащить его, на более ровную поверхность, при этом мы не давали им этого сделать с помощью артиллерии", - рассказал разведчик. По его словам, эвакуировать один из подбитых танков противник попытался ночью, однако разведчики наблюдали за этим участком при помощи БПЛА. Разведчик уточнил, что подпустив противника непосредственно к машине, российские бойцы передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес удар по данному участку. "Эвакуация закончилась бегством противника", - сказал российский боец. В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что в течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14 -й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.

https://ria.ru/20230924/rakety-1898345580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины