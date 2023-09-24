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ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении
ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении
Украинские силовики попытались эвакуировать подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск два танка Leopard на купянском... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:07
2023-09-24T19:07
2023-09-24T19:07
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики попытались эвакуировать подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск два танка Leopard на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости российский разведчик. Ранее в пятницу Минобороны РФ заявили, что в районе Стельмаховки на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard. "Была попытка эвакуации танка (Leopard – ред.), противник подогнал такой же танк Leopard и советский танк, они пытались сцепкой вытащить его, на более ровную поверхность, при этом мы не давали им этого сделать с помощью артиллерии", - рассказал разведчик. По его словам, эвакуировать один из подбитых танков противник попытался ночью, однако разведчики наблюдали за этим участком при помощи БПЛА. Разведчик уточнил, что подпустив противника непосредственно к машине, российские бойцы передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес удар по данному участку. "Эвакуация закончилась бегством противника", - сказал российский боец. В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что в течение суток на данном участке фронта ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и боевой технике 14 -й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области и ЛНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались эвакуировать танки Leopard на Купянском направлении
Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать подбитые Leopard на Купянском направлении