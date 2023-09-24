https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске - РИА Новости, 24.09.2023
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:24
2023-09-24T10:24
2023-09-24T11:06
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
роман старовойт
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале."В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша", — написал он.По словам Старовойта, на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. Власти помогут собственнику в восстановлении имущества.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898092949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Роман Старовойт
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал административное здание в центре Курска