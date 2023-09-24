https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске - РИА Новости, 24.09.2023

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:24

2023-09-24T10:24

2023-09-24T11:06

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

роман старовойт

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале."В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша", — написал он.По словам Старовойта, на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. Власти помогут собственнику в восстановлении имущества.

https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898092949.html

курск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курск, роман старовойт