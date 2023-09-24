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МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
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22:54 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/kurs-1898386271.html
МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией
МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией
МИД Южной Осетии в связи с заявлением в ООН премьера Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердил неизменность курса на укрепление дружественных отношений с Россией,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T22:54
2023-09-24T22:54
в мире
южная осетия
ираклий гарибашвили
оон
грузия
россия
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ЦХИНВАЛ, 24 сен – РИА Новости. МИД Южной Осетии в связи с заявлением в ООН премьера Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердил неизменность курса на укрепление дружественных отношений с Россией, являющейся гарантом мира и безопасности. Заявление сделано в связи с высказыванием Гарибашвили в рамках проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Грузинский премьер, обращаясь к "абхазским и осетинским братьям и сестрам", сказал, что "противник нашего единства – наш общий враг", а также в очередной раз затронул тему "оккупации Грузии". "С сожалением приходится констатировать, что грузинские власти никак не могут избавиться от своих "фантомных болей" и принять геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года. Осетинский народ, не единожды испытавший "миролюбивое" отношение Грузии, прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Вновь подтверждаем неизменность курса Южной Осетии на укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией, являющейся гарантом мира и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского МИД. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230924/italiya-1898367054.html
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в мире, южная осетия, ираклий гарибашвили, оон, грузия, россия
В мире, Южная Осетия, Ираклий Гарибашвили, ООН, Грузия, Россия
МИД Южной Осетии подтвердил курс на укрепление отношений с Россией

Южная Осетия после слов Грузии подтвердила курс на укрепление отношений с РФ

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 24 сен – РИА Новости. МИД Южной Осетии в связи с заявлением в ООН премьера Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердил неизменность курса на укрепление дружественных отношений с Россией, являющейся гарантом мира и безопасности.
Заявление сделано в связи с высказыванием Гарибашвили в рамках проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Грузинский премьер, обращаясь к "абхазским и осетинским братьям и сестрам", сказал, что "противник нашего единства – наш общий враг", а также в очередной раз затронул тему "оккупации Грузии".
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"С сожалением приходится констатировать, что грузинские власти никак не могут избавиться от своих "фантомных болей" и принять геополитические реалии, сложившиеся в регионе после августа 2008 года. Осетинский народ, не единожды испытавший "миролюбивое" отношение Грузии, прекрасно понимает истинный смысл и цену подобным словам. Вновь подтверждаем неизменность курса Южной Осетии на укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией, являющейся гарантом мира и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского МИД.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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В миреЮжная ОсетияИраклий ГарибашвилиООНГрузияРоссия
 
 
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