https://ria.ru/20230924/krym-1898331817.html

Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым

Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым - РИА Новости, 24.09.2023

Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым

Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму, и не оставят полуостров, заявила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:31

2023-09-24T15:31

2023-09-24T15:31

украина

анастасия гридчина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму, и не оставят полуостров, заявила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя призыв киевских властей покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах. "Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле - в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь", - сказала Гридчина. По его словам, горе-политик Верещук очевидно не знает, что такое, когда государство заботится и бережет своих граждан, потому что на Украине нет такой традиции. "Крымчане в период нахождения Крыма в составе Украины "прочувствовали заботу" по-украински. Украина разворовала все, что было в Крыму, нарушала права русскоговорящего населения и многое другое. Российские украинцы наряду с другими народами освобождают Украину от коричневой чумы фашизма", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, анастасия гридчина, республика крым