https://ria.ru/20230924/krym-1898331817.html
Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым
Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым - РИА Новости, 24.09.2023
Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым
Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму, и не оставят полуостров, заявила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:31
2023-09-24T15:31
2023-09-24T15:31
украина
анастасия гридчина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму, и не оставят полуостров, заявила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя призыв киевских властей покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах. "Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле - в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь", - сказала Гридчина. По его словам, горе-политик Верещук очевидно не знает, что такое, когда государство заботится и бережет своих граждан, потому что на Украине нет такой традиции. "Крымчане в период нахождения Крыма в составе Украины "прочувствовали заботу" по-украински. Украина разворовала все, что было в Крыму, нарушала права русскоговорящего населения и многое другое. Российские украинцы наряду с другими народами освобождают Украину от коричневой чумы фашизма", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, анастасия гридчина, республика крым
Украина, Анастасия Гридчина, Республика Крым
Украинская община отвергла призыв Киева оставить Крым
Украинцы Крыма заявили, что прекрасно чувствуют себя на российском полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму, и не оставят полуостров, заявила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя призыв киевских властей покинуть полуостров на период "деоккупации".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук
в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.
"Все, кто хотел, уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле - в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь", - сказала Гридчина.
По его словам, горе-политик Верещук очевидно не знает, что такое, когда государство заботится и бережет своих граждан, потому что на Украине нет такой традиции.
"Крымчане в период нахождения Крыма в составе Украины "прочувствовали заботу" по-украински. Украина разворовала все, что было в Крыму, нарушала права русскоговорящего населения и многое другое. Российские украинцы наряду с другими народами освобождают Украину от коричневой чумы фашизма", - сказала собеседница агентства.
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