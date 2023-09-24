Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 24.09.2023 (обновлено: 12:43 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров - РИА Новости, 24.09.2023
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров
В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:00
2023-09-24T12:43
общество
россия
германия
украина
владимир путин
юрий гемпель
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — рассказал он. По его словам, в Крыму создали все условия для возвращения и проживания семей, некогда уехавших на постоянное место жительства в другие страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
https://ria.ru/20230924/krym-1898280320.html
https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, германия, украина, владимир путин, юрий гемпель, оон
Общество, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Юрий Гемпель, ООН
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров

Депутат рассказал, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — рассказал он.
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма
05:17
По его словам, в Крыму создали все условия для возвращения и проживания семей, некогда уехавших на постоянное место жительства в другие страны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР
Вчера, 07:03
 
ОбществоРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинЮрий ГемпельООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала