https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров - РИА Новости, 24.09.2023
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров
В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:00
2023-09-24T12:00
2023-09-24T12:43
общество
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юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — рассказал он. По его словам, в Крыму создали все условия для возвращения и проживания семей, некогда уехавших на постоянное место жительства в другие страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
https://ria.ru/20230924/krym-1898280320.html
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общество, россия, германия, украина, владимир путин, юрий гемпель, оон
Общество, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Юрий Гемпель, ООН
В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров
Депутат рассказал, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии