https://ria.ru/20230924/krym-1898306632.html

В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров

В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров - РИА Новости, 24.09.2023

В Крыму рассказали о семьях из Германии, переехавших на полуостров

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:00

2023-09-24T12:00

2023-09-24T12:43

общество

россия

германия

украина

владимир путин

юрий гемпель

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку", — рассказал он. По его словам, в Крыму создали все условия для возвращения и проживания семей, некогда уехавших на постоянное место жительства в другие страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.

https://ria.ru/20230924/krym-1898280320.html

https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html

россия

германия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, германия, украина, владимир путин, юрий гемпель, оон