https://ria.ru/20230924/krym-1898280320.html

Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма - РИА Новости, 24.09.2023

Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T05:17

2023-09-24T05:17

2023-09-24T11:21

леонид ивлев

ирина верещук

владимир путин

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах."Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте", — сказал Ивлев РИА Новости.По его словам, Крым надежно защищен и крымчане вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html

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леонид ивлев, ирина верещук, владимир путин, госдума рф, оон, россия, киев, украина