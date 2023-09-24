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Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма - РИА Новости, 24.09.2023
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05:17 24.09.2023 (обновлено: 11:21 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/krym-1898280320.html
Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма
Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма - РИА Новости, 24.09.2023
Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T05:17
2023-09-24T11:21
леонид ивлев
ирина верещук
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации". Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах."Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте", — сказал Ивлев РИА Новости.По его словам, Крым надежно защищен и крымчане вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
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леонид ивлев, ирина верещук, владимир путин, госдума рф, оон, россия, киев, украина
Леонид Ивлев, Ирина Верещук, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Россия, Киев, Украина
Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат Ивлев назвал призыв Киева выехать жителям из Крыма проявлением депрессии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.
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В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала
Вчера, 11:38
"Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте", — сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Крым надежно защищен и крымчане вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР
Вчера, 07:03
 
Леонид ИвлевИрина ВерещукВладимир ПутинГосдума РФООНРоссияКиевУкраина
 
 
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