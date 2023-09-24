Депутат с иронией прокомментировал призыв Киева выехать населению из Крыма
Депутат Ивлев назвал призыв Киева выехать жителям из Крыма проявлением депрессии
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте призыв киевских властей к крымчанам покинуть полуостров на период "деоккупации".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала "украинцев" по возможности уехать из Крыма и переждать "деоккупацию" на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.
"Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда. А Ирина Верещук ведет себя как та курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо. Пусть верещит. Это обычное проявление осенней депрессии от неудач на фронте", — сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Крым надежно защищен и крымчане вместе со всей страной готовятся достойно отметить 10-летие референдума о воссоединении с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.