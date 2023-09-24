https://ria.ru/20230924/kredity-1898282651.html
ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита
ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита - РИА Новости, 24.09.2023
ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита
Россияне в этом году стали чаще жаловаться в Банк России на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, однако в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:13
2023-09-24T07:13
2023-09-24T07:13
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне в этом году стали чаще жаловаться в Банк России на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, однако в основном эти претензии связаны с договорами, заключенными год назад или ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако в основном люди жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную дополнительную услугу к кредитному договору, заключенному год назад или ранее (более 60% жалоб на навязывание допуслуг к кредиту)", - сказано в сообщении. Что касается заключенных в этом году договоров, то ЦБ не наблюдает роста жалоб по ним, несмотря на восстановление и существенный рост кредитования. Регулятор отметил, что самый распространенный вид дополнительных услуг – это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки, а также, например, подписку на онлайн-кинотеатр, консультационные услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее. В результате может набежать значительная переплата. "Если такая услуга действительно нужна заемщику, он может ее приобрести, но это должен быть осознанный выбор, не под давлением менеджера и не с помощью уловок на сайте или в мобильном приложении кредитора", - отметил регулятор. Банк России напомнил, что в стране действуют законы о сквозном "периоде охлаждения", в течение которого можно отказаться от таких услуг и вернуть деньги, о запрете предустановленных согласий клиентов (так называемый запрет "галочек"), а также другие нормы, ограничивающие возможность манипуляций и повышающие уровень информирования заемщика о своих правах. Кроме того, с января 2024 года вступит в силу новый закон, который увеличивает "период охлаждения" с 14 до 30 дней и обязывает кредитора сообщать заемщикам о приобретенных ими дополнительных услугах и возможности от них отказаться. Закон также требует включения в полную стоимость кредита платежей за дополнительные услуги, связанные с кредитом, что должно помочь заемщику оценить стоимость заемных денег и принять осознанное решение о приобретении дополнительных услуг.
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ отметил рост числа жалоб на навязывание допуслуг при взятии кредита
ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при взятии кредита
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне в этом году стали чаще жаловаться в Банк России на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, однако в основном эти претензии связаны с договорами, заключенными год назад или ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
«
"В этом году Банк России отмечает рост жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако в основном люди жалуются на невозможность вернуть средства за навязанную дополнительную услугу к кредитному договору, заключенному год назад или ранее (более 60% жалоб на навязывание допуслуг к кредиту)", - сказано в сообщении.
Что касается заключенных в этом году договоров, то ЦБ не наблюдает роста жалоб по ним, несмотря на восстановление и существенный рост кредитования.
Регулятор отметил, что самый распространенный вид дополнительных услуг – это предложение к кредиту или займу приобрести дополнительно различные страховки, а также, например, подписку на онлайн-кинотеатр, консультационные услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее. В результате может набежать значительная переплата.
"Если такая услуга действительно нужна заемщику, он может ее приобрести, но это должен быть осознанный выбор, не под давлением менеджера и не с помощью уловок на сайте или в мобильном приложении кредитора", - отметил регулятор.
Банк России напомнил, что в стране действуют законы о сквозном "периоде охлаждения", в течение которого можно отказаться от таких услуг и вернуть деньги, о запрете предустановленных согласий клиентов (так называемый запрет "галочек"), а также другие нормы, ограничивающие возможность манипуляций и повышающие уровень информирования заемщика о своих правах.
Кроме того, с января 2024 года вступит в силу новый закон, который увеличивает "период охлаждения" с 14 до 30 дней и обязывает кредитора сообщать заемщикам о приобретенных ими дополнительных услугах и возможности от них отказаться. Закон также требует включения в полную стоимость кредита платежей за дополнительные услуги, связанные с кредитом, что должно помочь заемщику оценить стоимость заемных денег и принять осознанное решение о приобретении дополнительных услуг.
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