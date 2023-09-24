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"До разгрома": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"До разгрома": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 24.09.2023
"До разгрома": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Правительство Владимира Зеленского, вероятно, ожидает крах еще до завершения российско-украинского конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:09
2023-09-24T12:09
2023-09-24T12:09
в мире
артемовский
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скотт риттер
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нато
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского, вероятно, ожидает крах еще до завершения российско-украинского конфликта, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler."Мы сейчас наблюдаем то, что, вполне вероятно, режим Зеленского падет до того, как будут разгромлены ВСУ", – выразил он свое мнение.В таком случае, по мнению Риттера, есть два варианта развития событий. К власти могут прийти те, кто захочет продолжить конфликт, либо страной будут управлять политики, которые согласятся на прекращение противостояния."Условия окончания конфликта будут продиктованы Россией", – подытожил он.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://ria.ru/20230924/tanki-1898295420.html
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в мире, артемовский, россия, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Артемовский, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"До разгрома": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского падет до окончания конфликта