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Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО
Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2023
Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что передал матери погибшего участника спецоперации Романа Попова котенка по кличке Симба, которого боец приютил в зоне... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T22:43
2023-09-24T22:43
2023-09-24T23:49
симферополь
владимир уйба
ухта
ростовская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что передал матери погибшего участника спецоперации Романа Попова котенка по кличке Симба, которого боец приютил в зоне военных действий. Как пояснил Уйба, этот котенок родился у кошки по кличке Венера, которую в зоне спецоперации подкармливали военнослужащие. Роман Попов, мать которого Олеся Васильевна живет в городе Ухта в Коми, приютил малыша, после гибели бойца животное забрала к себе в Симферополь его вдова Мария. "О том, что Олесе Васильевне нужна помощь, прочитал в соцсетях. На днях как раз собирался доставить в зону СВО гуманитарную помощь нашим землякам. Котёнка забрал на обратном пути. Теперь у него новая семья", - рассказал глава Коми в видеообращении, опубликованном в воскресенье на его странице в соцсети "ВКонтакте". Уйба пояснил, что забрал Симбу в Ростовской области, куда его доставили из Симферополя. "Сейчас котенок носится по всей квартире, играется", - отметил он. Мать погибшего участника спецоперации поблагодарила главу Коми за помощь в доставки котенка, который "грел душу" ее сыну.
https://radiosputnik.ria.ru/20230525/kotenok-1874102418.html
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симферополь, владимир уйба, ухта, ростовская область
Симферополь, Владимир Уйба, Ухта, Ростовская область
Матери погибшего бойца передали котенка, которого он приютил в зоне СВО
Матери погибшего бойца передали котенка Симбу, которого он приютил в зоне СВО