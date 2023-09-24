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Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово - РИА Новости, 24.09.2023
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14:17 24.09.2023 (обновлено: 15:21 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898322504.html
Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово
Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово - РИА Новости, 24.09.2023
Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово
Вооруженные люди вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска на севере Косово и Метохии, заявила Рашско-Призренская епархия Сербской... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:17
2023-09-24T15:21
косово
сербия
приштина
альбин курти
сербская православная церковь
евросоюз
в мире
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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные люди вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска на севере Косово и Метохии, заявила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви. "Епархия очень обеспокоена, так как, по последней информации, группа вооруженных людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, при этом взломали закрытые монастырские ворота. Сейчас там находится группа паломников из Нови-Сада со священником, а также игуменом Данилом и братией", — говорится в публикации.Монастырская братия и паломники заперлись в корпусе, храм также закрыт."Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы. Епархия острейшим образом осуждает насилие в религиозном объекте СПЦ, призывает стороны к прекращению конфликта", — заявили в епархии.В соцсетях региона опубликовали фото косовской полиции с бронеавтомобилями и автоматическим оружием во дворе монастыря.Сегодня премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, причем одного убили, а второго ранили. По его словам, стрельба произошла около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич.Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении "сербские преступные банды". Полиция сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников на севере края.Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии "Сербский список" в Косово и Метохии в ночь 22 сентября неизвестные бросили гранаты, по мнению Белграда, это была косовоалбанская попытка запугивания.Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.Обострение в КосовоКосовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и "мэров" с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 года в Брюсселе, прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898298958.html
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косово, сербия, приштина, альбин курти, сербская православная церковь, евросоюз, в мире
Косово, Сербия, Приштина, Альбин Курти, Сербская православная церковь, Евросоюз, В мире
Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косово

Епархия в Сербии сообщила о вооруженных людях на территории монастыря Баньска

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудники косовской полиции на улице Косовска-Митровицы. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 сен — РИА Новости. Вооруженные люди вторглись на территорию средневекового православного монастыря Баньска на севере Косово и Метохии, заявила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви.
«
"Епархия очень обеспокоена, так как, по последней информации, группа вооруженных людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, при этом взломали закрытые монастырские ворота. Сейчас там находится группа паломников из Нови-Сада со священником, а также игуменом Данилом и братией", — говорится в публикации.
Монастырская братия и паломники заперлись в корпусе, храм также закрыт.
"Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы. Епархия острейшим образом осуждает насилие в религиозном объекте СПЦ, призывает стороны к прекращению конфликта", — заявили в епархии.
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Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил 18 сентября, что, несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженность в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве.
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Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
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