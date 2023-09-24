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Эксперт призвал привлекать в Россию рабочих из Северной Кореи - РИА Новости, 24.09.2023
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09:08 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/kndr-1898287479.html
Эксперт призвал привлекать в Россию рабочих из Северной Кореи
Эксперт призвал привлекать в Россию рабочих из Северной Кореи - РИА Новости, 24.09.2023
Эксперт призвал привлекать в Россию рабочих из Северной Кореи
России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии, заявил РИА Новости доцент кафедры РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:08
2023-09-24T09:08
кндр (северная корея)
россия
экономика
ильяс зарипов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. По мнению эксперта, развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. В числе приоритетных векторов сотрудничества, по его словам, является "привлечение корейских трудящихся на работу в Россию для частичного замещения среднеазиатских трудовых мигрантов". Следует восстановить действие межправительственного соглашения "О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" от 31 августа 2007 года и установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и иные важные индустрии, где требуются рабочие руки, полагает Зарипов. Основная проблема для экономики России сегодня в дефиците кадров, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом, говорил в начале сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников. По данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3%. Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было.
https://ria.ru/20230922/peskov-1897989274.html
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кндр (северная корея), россия, экономика, ильяс зарипов
КНДР (Северная Корея), Россия, Экономика, Ильяс Зарипов
Эксперт призвал привлекать в Россию рабочих из Северной Кореи

Эксперт: РФ следует заместить мигрантов из Средней Азии рабочими из КНДР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота коммунальщиков в Москве
Работа коммунальщиков в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа коммунальщиков в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи для частичного замещения трудовых мигрантов из Средней Азии, заявил РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
По мнению эксперта, развитие экономических взаимоотношений России и КНДР выгодно обеим странам. В числе приоритетных векторов сотрудничества, по его словам, является "привлечение корейских трудящихся на работу в Россию для частичного замещения среднеазиатских трудовых мигрантов".
Следует восстановить действие межправительственного соглашения "О временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства" от 31 августа 2007 года и установить высокий уровень квоты привлечения северокорейских рабочих в строительную отрасль, промышленность, сельское хозяйство и иные важные индустрии, где требуются рабочие руки, полагает Зарипов.
Основная проблема для экономики России сегодня в дефиците кадров, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом, говорил в начале сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию
22 сентября, 13:01
По данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3%.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре впервые с 2019 года посетил Россию. Президент России Владимир Путин 13 сентября провел с ним переговоры на космодроме "Восточный". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам, таких планов не было.
 
КНДР (Северная Корея)РоссияЭкономикаИльяс Зарипов
 
 
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