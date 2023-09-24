https://ria.ru/20230924/kiberataki-1898285963.html

Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"

Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов" - РИА Новости, 24.09.2023

Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"

"Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:34

2023-09-24T08:34

2023-09-24T08:36

технологии

россия

евгений касперский

лаборатория касперского

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории" Евгений Касперский. "Рост атак есть везде, на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тысяч новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все", - сообщил он. При этом цели у киберпреступников прежние: бизнес и госсектор, атаки на критическую инфраструктуру и промышленность, отметил глава "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html

https://ria.ru/20230913/kiberataki-1895991723.html

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Дарья Буймова

технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского