Рейтинг@Mail.ru
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов" - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 24.09.2023 (обновлено: 08:36 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kiberataki-1898285963.html
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов" - РИА Новости, 24.09.2023
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"
"Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:34
2023-09-24T08:36
технологии
россия
евгений касперский
лаборатория касперского
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_0:168:2806:1746_1920x0_80_0_0_44631676af8cdf6cca772c16daca99aa.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории" Евгений Касперский. "Рост атак есть везде, на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тысяч новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все", - сообщил он. При этом цели у киберпреступников прежние: бизнес и госсектор, атаки на критическую инфраструктуру и промышленность, отметил глава "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
https://ria.ru/20230913/kiberataki-1895991723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163921_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c0353166d99388abfa6c3a980060cdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"

"Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" наблюдает динамичный рост кибератак во всем мире - каждый день компания сталкивается с 400 тысячами новых зловредных файлов, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории" Евгений Касперский.
"Рост атак есть везде, на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тысяч новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все", - сообщил он.
Кибератака - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Крыму зафиксировали беспрецедентную кибератаку на интернет-провайдеров
22 сентября, 15:02
При этом цели у киберпреступников прежние: бизнес и госсектор, атаки на критическую инфраструктуру и промышленность, отметил глава "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
Хакер - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Positive Technologies рассказали основную мотивацию кибератак
13 сентября, 03:50
 
ТехнологииРоссияЕвгений КасперскийЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала