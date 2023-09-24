https://ria.ru/20230924/khod-1898303851.html
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии - РИА Новости, 24.09.2023
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:38
2023-09-24T11:38
2023-09-24T11:40
украина
вооруженные силы украины
нато
технологии
в мире
вооруженные силы рф
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider."Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — говорится в материале.Как указали журналисты, этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости, поскольку "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", а современные ПВО просто не предназначены для такой задачи.Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, нато, технологии, в мире, вооруженные силы рф, сша
Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Технологии, В мире, Вооруженные силы РФ, США
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
BI: ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы