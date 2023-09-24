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Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии - РИА Новости, 24.09.2023

Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:38

2023-09-24T11:38

2023-09-24T11:40

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider."Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — говорится в материале.Как указали журналисты, этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости, поскольку "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", а современные ПВО просто не предназначены для такой задачи.Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

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