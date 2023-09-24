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Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии - РИА Новости, 24.09.2023
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11:38 24.09.2023 (обновлено: 11:40 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/khod-1898303851.html
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии - РИА Новости, 24.09.2023
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии
Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:38
2023-09-24T11:40
украина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider.&quot;Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости, поскольку "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", а современные ПВО просто не предназначены для такой задачи.Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
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украина, вооруженные силы украины, нато, технологии, в мире, вооруженные силы рф, сша
Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Технологии, В мире, Вооруженные силы РФ, США
Смертельный вызов. СМИ сообщили о сокрушительном российском оружии

BI: ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не могут перехватить российские фугасные авиационные бомбы, сообщает Business Insider.
«

"Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", — говорится в материале.

Как указали журналисты, этот вид вооружения сложно перехватить из-за их скорости, поскольку "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты", а современные ПВО просто не предназначены для такой задачи.
Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
10:59
 
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