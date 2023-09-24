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Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире - РИА Новости, 24.09.2023
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06:14 24.09.2023 (обновлено: 06:46 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире - РИА Новости, 24.09.2023
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире
Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T06:14
2023-09-24T06:46
россия
евгений касперский
лаборатория касперского
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.&quot;В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий&quot;, - заявил он.По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. "Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными", - добавил глава компании."Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всем мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
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россия, евгений касперский, лаборатория касперского
Россия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире

Касперский: большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском языке

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
«

"В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", - заявил он.

По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. "Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными", - добавил глава компании.
"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всем мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.
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