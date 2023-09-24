https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html

Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире

Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире - РИА Новости, 24.09.2023

Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире

Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T06:14

2023-09-24T06:14

2023-09-24T06:46

россия

евгений касперский

лаборатория касперского

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский."В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий", - заявил он.По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. "Эти хакеры — в основном, так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды. Мы сейчас мониторим примерно 900 таких профессиональных проектов — это профессиональная киберпреступность и шпионаж. И они становятся все более изощренными, злобными", - добавил глава компании."Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всем мире. Выручка компании за 2022 год составила 752 миллиона долларов, увеличившись на 0,03% по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20230906/uscherb-1894430533.html

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россия, евгений касперский, лаборатория касперского