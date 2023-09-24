"Раненых много". На Украине пришли в ужас из-за катастрофы в Запорожье
Politico: украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 г.. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинским госпиталям в Запорожье становится труднее справляться с раненными на фронте из-за нехватки медикаментов, сообщает Politico.
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"У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно", — привели слова украинского хирурга журналисты.
Обозреватели указали, что украинским госпиталям не хватает медикаментов и финансирования: правительство не поставляет достаточно необходимых ресурсов, а пожертвования из-за рубежа сокращаются.
Они также отметили, что далеко не все лекарства и медицинские материалы могут добраться до госпиталей на передовой в полном количестве.
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"Самое главное, что необходимо подчеркнуть, – количество раненых не сокращается, и хотя мы знаем, что волонтеры будут помогать, у них заканчиваются деньги и нет неограниченных ресурсов", — говорится в материале.
По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.