https://ria.ru/20230924/kasperskiy-1898295203.html

Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми"

Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми" - РИА Новости, 24.09.2023

Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми"

Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:15

2023-09-24T10:15

2023-09-24T11:13

технологии

россия

евгений касперский

whatsapp inc.

лаборатория касперского

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень низкий, в то время как профессионализм атакующих все время растет, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций", - рассказал он. По его словам, ситуация с кибератаками в мире уже становится критической, "потому что уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих". Он отметил, что небезопасны и все мессенджеры, в том числе и WhatsApp, и все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне, однако уязвимость критической инфраструктуры волнует его сильнее. "Куда больше меня волнует индустриальная безопасность, это главный фокус, главная головная боль. Потому что, если глобальный WhatsApp кто-то хакнет, да, будет ущерб, будет очень неприятно, но это несопоставимо с ударом по критической инфраструктуре в каком-нибудь регионе", - пояснил Касперский. Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России (на неделе WhatsApp запустил каналы для пользователей более чем в 150 странах). В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ. Кроме того, в июне ФСБ заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.

https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html

https://ria.ru/20230924/kiberataki-1898285963.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, евгений касперский, whatsapp inc., лаборатория касперского, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)