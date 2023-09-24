https://ria.ru/20230924/kasperskiy-1898295203.html
Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми"
Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми" - РИА Новости, 24.09.2023
Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми"
Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:15
2023-09-24T10:15
2023-09-24T11:13
технологии
россия
евгений касперский
whatsapp inc.
лаборатория касперского
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898300322_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cdcc6cdc639c4c82a79be6d5f9a4f8d1.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень низкий, в то время как профессионализм атакующих все время растет, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций", - рассказал он. По его словам, ситуация с кибератаками в мире уже становится критической, "потому что уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих". Он отметил, что небезопасны и все мессенджеры, в том числе и WhatsApp, и все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне, однако уязвимость критической инфраструктуры волнует его сильнее. "Куда больше меня волнует индустриальная безопасность, это главный фокус, главная головная боль. Потому что, если глобальный WhatsApp кто-то хакнет, да, будет ущерб, будет очень неприятно, но это несопоставимо с ударом по критической инфраструктуре в каком-нибудь регионе", - пояснил Касперский. Ранее в сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России (на неделе WhatsApp запустил каналы для пользователей более чем в 150 странах). В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ. Кроме того, в июне ФСБ заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.
https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html
https://ria.ru/20230924/kiberataki-1898285963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898300322_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_ce9e445b6ecc3d45cb7b878b53f4a6da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, евгений касперский, whatsapp inc., лаборатория касперского, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Евгений Касперский, WhatsApp Inc., Лаборатория Касперского, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Касперский назвал WhatsApp и Android "дырявыми"
Касперский о WhatsApp и Android: абсолютно вся инфраструктура в мире уязвима
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Абсолютно вся инфраструктура в мире - от смартфона до завода и электростанции - построена на небезопасных операционных системах, уровень защищенности ее очень низкий, в то время как профессионализм атакующих все время растет, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
"Проблема заключается в том, что вся инфраструктура в мире, вообще вся, построена на небезопасных операционных системах. При этом "дырки" есть как в операционных системах, так и в приложениях. И это касается не только гаджетов, компьютеров, это касается автомобилей, заводов, фабрик, электростанций", - рассказал он.
Касперский назвал язык, на котором говорят большинство хакеров в мире
По его словам, ситуация с кибератаками в мире уже становится критической, "потому что уровень защищенности инфраструктуры намного ниже профессионализма атакующих". Он отметил, что небезопасны и все мессенджеры, в том числе и WhatsApp, и все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне, однако уязвимость критической инфраструктуры волнует его сильнее.
"Куда больше меня волнует индустриальная безопасность, это главный фокус, главная головная боль. Потому что, если глобальный WhatsApp кто-то хакнет, да, будет ущерб, будет очень неприятно, но это несопоставимо с ударом по критической инфраструктуре в каком-нибудь регионе", - пояснил Касперский.
Ранее в сентябре Роскомнадзор
заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России
(на неделе WhatsApp запустил каналы для пользователей более чем в 150 странах). В пресс-службе регулятора тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство РФ.
Кроме того, в июне ФСБ
заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple
сотрудников компании по всему миру.
Kaspersky каждый день собирает около 400 тысяч новых "зловредов"