https://ria.ru/20230924/karabakh-1898364651.html
В Карабахе 24 сентября не фиксировали нарушений режима прекращения огня
В Карабахе 24 сентября не фиксировали нарушений режима прекращения огня - РИА Новости, 24.09.2023
В Карабахе 24 сентября не фиксировали нарушений режима прекращения огня
На 24 сентября миротворцами в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:22
2023-09-24T19:22
2023-09-24T19:22
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На 24 сентября миротворцами в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20230920/karabakh-1897624302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Карабахе 24 сентября не фиксировали нарушений режима прекращения огня
Миротворцы в Карабахе 24 сентября не выявили нарушений режима прекращения огня