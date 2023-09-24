https://ria.ru/20230924/karabakh-1898320860.html

СМИ: жителей Нагорного Карабаха, оставшихся без крова, перевезут в Армению

СМИ: жителей Нагорного Карабаха, оставшихся без крова, перевезут в Армению - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: жителей Нагорного Карабаха, оставшихся без крова, перевезут в Армению

Оставшиеся без крова жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в сопровождении российских миротворцев, передает армянское госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:03

2023-09-24T14:03

2023-09-24T14:03

в мире

армения

ереван

нагорный карабах

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Оставшиеся без крова жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в сопровождении российских миротворцев, передает армянское госагентство "Арменпресс". "В сопровождении российских миротворцев в Армению будут перевезены пожелавшие переехать семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий", - говорится в сообщении агентства. В ближайшее время будет опубликована информация о переезде других групп населения. Как заявляли в посольстве РФ в Ереване, российские миротворцы прилагают усилия по защите гражданского населения Карабаха в крайне непростой ситуации, в том числе рискуя жизнью. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван работает с международными партнерами над созданием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, по его словам, "если эти результаты не дадут конкретных результатов, правительство готово со всей заботой принять всех наших братьев и сестер в Республике Армения". Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

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ереван

нагорный карабах

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе