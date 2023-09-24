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На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну - РИА Новости, 24.09.2023
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Наука
 
18:00 24.09.2023 (обновлено: 19:00 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/kapsula-1898352258.html
На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну
На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну - РИА Новости, 24.09.2023
На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну
Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд OSIRIS-REx, приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА, которое ведет... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:00
2023-09-24T19:00
наука
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд OSIRIS-REx, приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА, которое ведет прямую трансляцию."Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!" — рассказали в агентстве.Капсула с грунтом коснулась поверхности Земли в 10:52 по времени Восточного побережья США (17:52 мск). В ведомстве завершение миссии ОSIRIS-REx к астероиду Бенну называли "большим днем в истории". Предположительно, в капсуле может находиться от 60 до 2000 граммов образцов, собранных на поверхности астероида.Сейчас капсулу предстоит найти, извлечь из космического аппарата и передать экспертам, которые займутся изучением ее содержимого. Уже в понедельник полученные материалы доставят в космический центр имени Джонсона в Техасе для их изучения. Демонстрация полученных образцов может состояться в октябре.Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Он считается близким к Земле астероидом и сближается с планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров. Для сравнения: среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца — около 150 миллионов километров. Как сообщили в НАСА, Бенну включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое маленькое космическое тело, на орбите которого побывал созданный человеком космический аппарат. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около двух миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают пояс астероидов между Марсом и Юпитером.Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016-го и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которую успешно провели в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022-го. Капсулу вернули штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
https://ria.ru/20230918/robot-1896878884.html
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земля, наса, космос - риа наука, министерство обороны сша, сша, юта
Наука, Земля, НАСА, Космос - РИА Наука, Министерство обороны США, США, Юта
На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

НАСА сообщило о возвращении на Землю капсулы с грунтом с астероида Бенну

© AP Photo / Rick BowmerВертолет NASA патрулирует военный полигон Дагуэй в штате Юта перед приземлением капсулы с грунтом астероида Бенну
Вертолет NASA патрулирует военный полигон Дагуэй в штате Юта перед приземлением капсулы с грунтом астероида Бенну - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Вертолет NASA патрулирует военный полигон Дагуэй в штате Юта перед приземлением капсулы с грунтом астероида Бенну
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд OSIRIS-REx, приземлилась на полигоне в американском штате Юта, сообщили в НАСА, которое ведет прямую трансляцию.
«
"Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!" — рассказали в агентстве.
Капсула с грунтом коснулась поверхности Земли в 10:52 по времени Восточного побережья США (17:52 мск). В ведомстве завершение миссии ОSIRIS-REx к астероиду Бенну называли "большим днем в истории". Предположительно, в капсуле может находиться от 60 до 2000 граммов образцов, собранных на поверхности астероида.
Сейчас капсулу предстоит найти, извлечь из космического аппарата и передать экспертам, которые займутся изучением ее содержимого. Уже в понедельник полученные материалы доставят в космический центр имени Джонсона в Техасе для их изучения. Демонстрация полученных образцов может состояться в октябре.
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Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, открыли в 1999 году. Он считается близким к Земле астероидом и сближается с планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров. Для сравнения: среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца — около 150 миллионов километров. Как сообщили в НАСА, Бенну включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое маленькое космическое тело, на орбите которого побывал созданный человеком космический аппарат. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около двух миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016-го и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по взятию грунта, которую успешно провели в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022-го. Капсулу вернули штатно, она приземлилась в расчетном месте на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта.
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