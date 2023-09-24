https://ria.ru/20230924/kapsula-1898346577.html

Зонд ОSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида, сообщает НАСА

Зонд ОSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида, сообщает НАСА - РИА Новости, 24.09.2023

Зонд ОSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида, сообщает НАСА

Космический зонд OSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида Бенну, ее приземления ждут в штате Юта через несколько часов, сообщило НАСА. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:19

2023-09-24T17:19

2023-09-24T17:19

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Космический зонд OSIRIS-REx сбросил капсулу с грунтом астероида Бенну, ее приземления ждут в штате Юта через несколько часов, сообщило НАСА. "OSIRIS-REx сбросил капсулу, в которой содержится кусочек астероида Бенну. Несколько часов она будет нестись в космическом пространстве, войдет в атмосферу (Земли) над Калифорнией и приземлится приблизительно через 13 минут после этого в штате Юта", - сообщило НАСА в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Твиттер). Ведомство подтвердило начало возвращения капсулы с помощью полученных с корабля данных. Расчетное время вхождения капсулы а атмосферу Земли - 10.42 по времени Восточного побережья США (17.42 мск), в НАСА надеются, что вскоре после этого она приземлится на полигоне Пентагона неподалеку от Солт-Лейк Сити. Зона поиска составит 58 на 14 километров. Зонд OSIRIS-REx отправился на астероид Бенну в сентябре 2016 года и вышел на его орбиту в декабре 2018 года. Следующие два года ушли на дистанционное изучение астероида и подготовку к операции по забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. В НАСА миссию на Бенну называют пионерской и исторической - на Землю впервые будет доставлен грунт с астероида. В капсуле, по замыслу разработчиков, должны оказаться от 60 до 2100 граммов породы. Астероид ​​Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36, был открыт в 1999 году. Бенну считается близким к Земле астероидом и сближается с нашей планетой каждые шесть лет: его среднее орбитальное расстояние от Солнца составляет около 168 миллионов километров, для сравнения - среднее орбитальное расстояние Земли до Солнца - около 150 миллионов километров. По мнению ученых, Бенну мог отколоться от более крупного богатого углеродом астероида около двух миллиардов лет назад. Местом его формирования ученые считают Пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ввиду возраста этого космического тела, эксперты полагают, что он может содержать органические молекулы, сходные с теми, которые могли быть причастны к формированию Земли.

https://ria.ru/20230915/polety-1896642116.html

https://ria.ru/20230915/astronavtka-1896645979.html

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космос - риа наука, наса, министерство обороны сша, юта, земля, калифорния