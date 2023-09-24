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Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок - РИА Новости, 24.09.2023
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13:28 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/inomarki-1898317623.html
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок - РИА Новости, 24.09.2023
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок
Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:28
2023-09-24T13:28
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация, что на территории ЖК "Хорошевский" было повреждено 14 иномарок", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Согласно информации ресурса "Циан", стоимость квартир в ЖК начинается от 17,9 миллиона рублей и достигает 58,45 миллиона рублей.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок

На территории ЖК на северо-западе Москвы повредили более десяти иномарок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация, что на территории ЖК "Хорошевский" было повреждено 14 иномарок", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Согласно информации ресурса "Циан", стоимость квартир в ЖК начинается от 17,9 миллиона рублей и достигает 58,45 миллиона рублей.
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