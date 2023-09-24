https://ria.ru/20230924/inomarki-1898317623.html
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок - РИА Новости, 24.09.2023
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок
Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:28
2023-09-24T13:28
2023-09-24T13:28
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация, что на территории ЖК "Хорошевский" было повреждено 14 иномарок", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Согласно информации ресурса "Циан", стоимость квартир в ЖК начинается от 17,9 миллиона рублей и достигает 58,45 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок
На территории ЖК на северо-западе Москвы повредили более десяти иномарок