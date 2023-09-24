https://ria.ru/20230924/inomarki-1898317623.html

Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок

Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок - РИА Новости, 24.09.2023

Источник: на территории ЖК в Москве повредили более десяти иномарок

Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:28

2023-09-24T13:28

2023-09-24T13:28

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать автомобилей повреждены на территории столичного ЖК "Хорошевский", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация, что на территории ЖК "Хорошевский" было повреждено 14 иномарок", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Согласно информации ресурса "Циан", стоимость квартир в ЖК начинается от 17,9 миллиона рублей и достигает 58,45 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто