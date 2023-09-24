https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах

Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 24.09.2023

Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах

Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:05

2023-09-24T19:05

2023-09-24T19:46

в мире

нагорный карабах

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха, говорится в бюллетене Минобороны РФ.Всего было доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

нагорный карабах

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе