https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах - РИА Новости, 24.09.2023
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха, говорится в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:05
2023-09-24T19:05
2023-09-24T19:46
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские миротворцы обеспечили доставку гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха, говорится в бюллетене Минобороны РФ.Всего было доставлено 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, россия, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах
Российские миротворцы доставили продовольствие для населения Нагорного Карабаха