https://ria.ru/20230924/gladkov-1898306207.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 90 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 90 раз за сутки - РИА Новости, 24.09.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 90 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 89 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также сбиты три украинских... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:57
2023-09-24T11:57
2023-09-24T11:57
белгородская область
муром
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 89 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 23 сентября. В субботу украинские военные выпустили 89 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, включая 6 боеприпасов, сброшенных с дронов. Три беспилотника были сбиты. Большая часть обстрелов пришлась на Шебекинский округ, где было выпущено более 50 снарядов, включая использование РСЗО "Град". Пострадавших нет, однако на одном из промышленных предприятий есть повреждения. ⠀"В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий - пробита кровля; также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания - выбиты окна и повреждена хозпостройка. В селе Муром с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. Один из БПЛА в Муроме посажен и уничтожен. По селу Новая Таволжанка выпущено 10 артиллерийских и 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка, а селе Наумовка дрона сброшено два осколочных боеприпаса. Также по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 4 раза обстреляли село Долгое. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 5 минометных снарядов. По данным главы области, в Грайворонском городском округе 8 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка. В Краснояружском районе по окраине села Староселье и по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка выпущено в сумме пять артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230923/belgorod-1898178999.html
https://ria.ru/20230922/bpla-1898087374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, муром, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Муром, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 90 раз за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около 90 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 89 снарядов из гранатометов, минометов и РСЗО по территории Белгородской области, также сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье губернатор в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 23 сентября. В субботу украинские военные выпустили 89 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, включая 6 боеприпасов, сброшенных с дронов. Три беспилотника были сбиты. Большая часть обстрелов пришлась на Шебекинский округ, где было выпущено более 50 снарядов, включая использование РСЗО "Град". Пострадавших нет, однако на одном из промышленных предприятий есть повреждения.
ВСУ за сутки 130 раз обстреляли территорию Белгородской области
⠀"В Шебекинском округе по городу Шебекино
выпущено три снаряда из РСЗО "Град". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий - пробита кровля; также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания - выбиты окна и повреждена хозпостройка. В селе Муром
с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. Один из БПЛА в Муроме посажен и уничтожен. По селу Новая Таволжанка выпущено 10 артиллерийских и 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 29 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка, а селе Наумовка дрона сброшено два осколочных боеприпаса. Также по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии 4 раза обстреляли село Долгое. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 5 минометных снарядов.
По данным главы области, в Грайворонском городском округе 8 раз из миномета обстреляна окраина села Дроновка. В Краснояружском районе по окраине села Староселье и по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка выпущено в сумме пять артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью