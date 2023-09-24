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Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию - РИА Новости, 24.09.2023
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13:13 24.09.2023 (обновлено: 13:24 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/gagauziya-1898315930.html
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию - РИА Новости, 24.09.2023
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию
Официальный Кишинев оказывает давление на гагаузских политиков и общественных деятелей, поэтому гагаузы должны сплотиться против произвола властей, заявил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:13
2023-09-24T13:24
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
снг
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Официальный Кишинев оказывает давление на гагаузских политиков и общественных деятелей, поэтому гагаузы должны сплотиться против произвола властей, заявил вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров. "Под прессинг официального Кишинева гласно или негласно попадают общественные деятели, гагаузские политики, представители духовенства и просто активные жители автономии, которые пытаются высказать свое мнение, отличное от позиции властей Молдавии. Есть силы в нашей стране, и видимо и за ее пределами, которым не нужна сильная Гагаузия", - заявил Петров в обращении к парламенту автономии. По его словам, руководство страны хочет максимально ослабить Гагаузию и лишить ее статуса автономии, чтобы "продолжать действия, направленные на отдаление Молдавии от стран СНГ". "Вопреки воле большей части народа нас хотят сдать под полное управление Румынии, накачать страну оружием и втянуть нас в военные конфликты. Сегодня, перед лицом большой опасности, политики автономии, все мы, весь народ должен сплотиться, отбросить в сторону все склоки и недопонимания, обиды и амбиции и единой силой встать на защиту Гагаузии, народа и всей нашей страны", - подчеркнул Петров. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230921/moldavia-1897905378.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, снг, таможенный союз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ, Таможенный союз, В мире
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию

Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию с подачи внешних сил

© Sputnik / Mihai CarausВице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 сен - РИА Новости. Официальный Кишинев оказывает давление на гагаузских политиков и общественных деятелей, поэтому гагаузы должны сплотиться против произвола властей, заявил вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров.
"Под прессинг официального Кишинева гласно или негласно попадают общественные деятели, гагаузские политики, представители духовенства и просто активные жители автономии, которые пытаются высказать свое мнение, отличное от позиции властей Молдавии. Есть силы в нашей стране, и видимо и за ее пределами, которым не нужна сильная Гагаузия", - заявил Петров в обращении к парламенту автономии.
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По его словам, руководство страны хочет максимально ослабить Гагаузию и лишить ее статуса автономии, чтобы "продолжать действия, направленные на отдаление Молдавии от стран СНГ".
"Вопреки воле большей части народа нас хотят сдать под полное управление Румынии, накачать страну оружием и втянуть нас в военные конфликты. Сегодня, перед лицом большой опасности, политики автономии, все мы, весь народ должен сплотиться, отбросить в сторону все склоки и недопонимания, обиды и амбиции и единой силой встать на защиту Гагаузии, народа и всей нашей страны", - подчеркнул Петров.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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МолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулСНГТаможенный союзВ мире
 
 
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