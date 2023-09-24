https://ria.ru/20230924/formula-1898291285.html

"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН

"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН - РИА Новости, 24.09.2023

"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН

"Формула мира", к которой Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна, заявил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:45

2023-09-24T09:45

2023-09-24T09:45

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

скотт риттер

сергей лавров

совет безопасности оон

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МОСКВА. 24 сен – РИА Новости. "Формула мира", к которой Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show."То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США. <…> Зеленский представил нелепый план мира", – прокомментировал он выступление украинского лидера.Риттер также отметил, что требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. По его мнению, США своими санкциями пытались нанести экономический и политический урон России, чтобы вынудить ее исполнить данное требование."Этого не произойдет", – заключил он.На этой неделе в Совбезе ООН состоялось заседание по теме Украины с участием Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.

https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html

https://ria.ru/20230923/plan-1898189356.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, сергей лавров, совет безопасности оон