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"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН
"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН - РИА Новости, 24.09.2023
"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН
"Формула мира", к которой Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна, заявил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:45
2023-09-24T09:45
2023-09-24T09:45
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МОСКВА. 24 сен – РИА Новости. "Формула мира", к которой Владимир Зеленский пытался в очередной раз привлечь внимание в рамках своего выступления в Совбезе ООН, полностью абсурдна, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show."То, что представил Зеленский, просто слово в слово повторяет позицию США. <…> Зеленский представил нелепый план мира", – прокомментировал он выступление украинского лидера.Риттер также отметил, что требование вернуться к границам 1991 года – это идея Белого дома, которой вторит Зеленский. По его мнению, США своими санкциями пытались нанести экономический и политический урон России, чтобы вынудить ее исполнить данное требование."Этого не произойдет", – заключил он.На этой неделе в Совбезе ООН состоялось заседание по теме Украины с участием Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, сергей лавров, совет безопасности оон
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН
"Нелепость": разведчика шокировали слова Зеленского в ООН
Экс-разведчик Риттер: формула мира Зеленского абсурдна