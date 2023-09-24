https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html
Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей
Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2023
Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей
Правительство направит свыше пяти миллиардов рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:34
2023-09-24T10:34
2023-09-24T12:25
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879099407_0:26:2999:1713_1920x0_80_0_0_c7d9bc49d55c92ed83de1856b88fb1a9.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство направит свыше пяти миллиардов рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "Свыше пяти миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента", — уточнили в ведомстве. Средства пойдут на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Таким людям, к примеру, оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды. Вопрос о выделении финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 22 сентября.
https://ria.ru/20230824/fond-1892101927.html
https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879099407_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2c606f35c68f8866f895fe58b7ae6b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей
Фонду "Защитники Отечества" выделили средства на поддержку ветеранов СВО
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Правительство направит свыше пяти миллиардов рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина
.
"Свыше пяти миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента", — уточнили в ведомстве.
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы
Средства пойдут на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Таким людям, к примеру, оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды.
Вопрос о выделении финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 22 сентября.
Фонду "Защитники Отечества" в Ингушетии выделили спецтранспорт и ФАП