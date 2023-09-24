https://ria.ru/20230924/fond-1898296694.html

Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей

Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей - РИА Новости, 24.09.2023

Правительство выделило фонду "Защитники Отечества" пять миллиардов рублей

Правительство направит свыше пяти миллиардов рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:34

2023-09-24T10:34

2023-09-24T12:25

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство направит свыше пяти миллиардов рублей на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. "Свыше пяти миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", созданному по инициативе президента", — уточнили в ведомстве. Средства пойдут на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов. Таким людям, к примеру, оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды. Вопрос о выделении финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 22 сентября.

https://ria.ru/20230824/fond-1892101927.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин