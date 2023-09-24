https://ria.ru/20230924/florentsiya-1898360145.html

В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую

В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую - РИА Новости, 24.09.2023

В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую

Обнаженный мужчина забрался в воскресенье на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус", находящуюся на центральной площади Синьории во Флоренции, чем... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:53

2023-09-24T18:53

2023-09-24T19:26

флоренция

в мире

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РИМ, 24 сен – РИА Новости. Обнаженный мужчина забрался в воскресенье на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус", находящуюся на центральной площади Синьории во Флоренции, чем вызвал всеобщий переполох, сообщил итальянский новостной телеканал Tgcom24. Судя по видеозаписи происшествия, которая уже распространилась в соцсетях, флорентийцам явно не понравилось неожиданное появление на знаменитой статуе XVI века голого человека, на теле которого крупными буквами было написано "подвергнут цензуре". "Хватит! Уберите его!" - кричали стражам порядка возмущенные граждане. В итоге карабинерам удалось снять возмутителя спокойствия со скульптуры и вывести его с площади. Нарушителем общественного порядка оказался хорошо известный местным правоохранителям чех Вацлав Пишвейц, который позиционирует себя как художника и уже не раз совершал подобные акции в центре Флоренции. Так, в январе 2018 года он распылил из баллончика черную краску на скульптуру швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая тогда выставлялась на площади Синьории, а затем была перевезена на Болотную набережную в Москве. В марте прошлого года Пишвейц поджег черную ткань, которой была закрыта копия всемирно известной статуи Давида Микеланджело, установленная у флорентийской ратуши более ста лет назад. Тогда же акционист раскрасил в желтый и голубой цвета скульптуру современного итальянского мастера Франческо Веццоли, которая изображает льва с поднятыми передними лапами и тоже находится на площади Синьории. Эту свою выходку Пишвейц объяснил желанием выразить солидарность с Украиной.

https://ria.ru/20230602/lipetsk-1875795336.html

флоренция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

флоренция, в мире