https://ria.ru/20230924/florentsiya-1898360145.html
В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую
В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую - РИА Новости, 24.09.2023
В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую
Обнаженный мужчина забрался в воскресенье на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус", находящуюся на центральной площади Синьории во Флоренции, чем... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:53
2023-09-24T18:53
2023-09-24T19:26
флоренция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898363187_0:314:544:619_1920x0_80_0_0_2048a952d96430f79b7fa63e5ead5aa6.png
РИМ, 24 сен – РИА Новости. Обнаженный мужчина забрался в воскресенье на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус", находящуюся на центральной площади Синьории во Флоренции, чем вызвал всеобщий переполох, сообщил итальянский новостной телеканал Tgcom24. Судя по видеозаписи происшествия, которая уже распространилась в соцсетях, флорентийцам явно не понравилось неожиданное появление на знаменитой статуе XVI века голого человека, на теле которого крупными буквами было написано "подвергнут цензуре". "Хватит! Уберите его!" - кричали стражам порядка возмущенные граждане. В итоге карабинерам удалось снять возмутителя спокойствия со скульптуры и вывести его с площади. Нарушителем общественного порядка оказался хорошо известный местным правоохранителям чех Вацлав Пишвейц, который позиционирует себя как художника и уже не раз совершал подобные акции в центре Флоренции. Так, в январе 2018 года он распылил из баллончика черную краску на скульптуру швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая тогда выставлялась на площади Синьории, а затем была перевезена на Болотную набережную в Москве. В марте прошлого года Пишвейц поджег черную ткань, которой была закрыта копия всемирно известной статуи Давида Микеланджело, установленная у флорентийской ратуши более ста лет назад. Тогда же акционист раскрасил в желтый и голубой цвета скульптуру современного итальянского мастера Франческо Веццоли, которая изображает льва с поднятыми передними лапами и тоже находится на площади Синьории. Эту свою выходку Пишвейц объяснил желанием выразить солидарность с Украиной.
https://ria.ru/20230602/lipetsk-1875795336.html
флоренция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898363187_0:263:544:670_1920x0_80_0_0_1618c6c260d28107c1b84cb4063d6a36.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флоренция, в мире
В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую
В центре Флоренции голый мужчина забрался на статую "Геркулес и Какус"
РИМ, 24 сен – РИА Новости.
Обнаженный мужчина забрался в воскресенье на знаменитую скульптурную группу "Геркулес и Какус", находящуюся на центральной площади Синьории во Флоренции, чем вызвал всеобщий переполох, сообщил итальянский новостной телеканал Tgcom24
.
Судя по видеозаписи происшествия, которая уже распространилась в соцсетях, флорентийцам явно не понравилось неожиданное появление на знаменитой статуе XVI века голого человека, на теле которого крупными буквами было написано "подвергнут цензуре". "Хватит! Уберите его!" - кричали стражам порядка возмущенные граждане. В итоге карабинерам удалось снять возмутителя спокойствия со скульптуры и вывести его с площади.
Нарушителем общественного порядка оказался хорошо известный местным правоохранителям чех Вацлав Пишвейц, который позиционирует себя как художника и уже не раз совершал подобные акции в центре Флоренции. Так, в январе 2018 года он распылил из баллончика черную краску на скульптуру швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая тогда выставлялась на площади Синьории, а затем была перевезена на Болотную набережную в Москве. В марте прошлого года Пишвейц поджег черную ткань, которой была закрыта копия всемирно известной статуи Давида Микеланджело, установленная у флорентийской ратуши более ста лет назад. Тогда же акционист раскрасил в желтый и голубой цвета скульптуру современного итальянского мастера Франческо Веццоли, которая изображает льва с поднятыми передними лапами и тоже находится на площади Синьории. Эту свою выходку Пишвейц объяснил желанием выразить солидарность с Украиной.
В Липецке голый мужчина прыгал по балконам