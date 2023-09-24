https://ria.ru/20230924/filippiny-1898277574.html

Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией

Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2023

Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией

Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с РФ в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T03:25

2023-09-24T03:25

2023-09-24T03:25

россия

филиппины

нью-йорк (город)

сергей лавров

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с РФ в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние контакты на уровне должностных лиц, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало. "Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их. У нас действительно есть много действующих соглашений", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также существуют задатки для развития сотрудничества в сфере безопасности. "Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать. Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед", - добавил министр азиатской страны. При этом, по словам Манало, в его графике посещения Нью-Йорка не числятся какие-либо контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Однако, уточнил глава МИД Филиппин, посольство его страны в Москве ежедневно находится на связи с должностными лицами РФ, как и дипмиссия России в Маниле - с филиппинскими.

https://ria.ru/20230528/filippiny-1874618609.html

россия

филиппины

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россия, филиппины, нью-йорк (город), сергей лавров, оон