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Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
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03:25 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/filippiny-1898277574.html
Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией
Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2023
Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией
Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с РФ в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T03:25
2023-09-24T03:25
россия
филиппины
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с РФ в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние контакты на уровне должностных лиц, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало. "Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их. У нас действительно есть много действующих соглашений", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также существуют задатки для развития сотрудничества в сфере безопасности. "Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать. Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед", - добавил министр азиатской страны. При этом, по словам Манало, в его графике посещения Нью-Йорка не числятся какие-либо контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Однако, уточнил глава МИД Филиппин, посольство его страны в Москве ежедневно находится на связи с должностными лицами РФ, как и дипмиссия России в Маниле - с филиппинскими.
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россия
филиппины
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россия, филиппины, нью-йорк (город), сергей лавров, оон
Россия, Филиппины, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН
Филиппины заявили о стремлении активнее развивать отношения с Россией

МИД Филиппин заявил о стремлении развивать многоуровневые отношения с Россией

© AP Photo / Aaron FavilaФилиппинские дети в одном из районов Манилы
Филиппинские дети в одном из районов Манилы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппинские дети в одном из районов Манилы. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с РФ в тех областях, где оно уже существует, а также проводить более интенсивные двусторонние контакты на уровне должностных лиц, заявил в интервью РИА Новости глава филиппинского МИД Энрике Манало.
«
"Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их. У нас действительно есть много действующих соглашений", - сказал Манало на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он отметил, что партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также существуют задатки для развития сотрудничества в сфере безопасности. "Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать. Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперед", - добавил министр азиатской страны.
При этом, по словам Манало, в его графике посещения Нью-Йорка не числятся какие-либо контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Однако, уточнил глава МИД Филиппин, посольство его страны в Москве ежедневно находится на связи с должностными лицами РФ, как и дипмиссия России в Маниле - с филиппинскими.
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РоссияФилиппиныНью-Йорк (город)Сергей ЛавровООН
 
 
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