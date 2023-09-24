https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html

В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны

В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны - РИА Новости, 24.09.2023

В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны

Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией"... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:22

2023-09-24T11:22

2023-09-24T12:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения украинских властей о "прорыве" обороны. "Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции", — сказал он.По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении, на линии Орехово — Вербовое, заканчиваются для него разгромом и большими потерями. "Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону", — подчеркнул он.Как накануне сообщило Минобороны, российские войска за неделю отразили на Запорожском направлении восемь атак противника. При этом Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230923/udar-1898238155.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф