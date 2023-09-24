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В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 24.09.2023 (обновлено: 12:07 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html
В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны
В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны - РИА Новости, 24.09.2023
В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны
Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией"... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:22
2023-09-24T12:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения украинских властей о "прорыве" обороны. &quot;Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции&quot;, — сказал он.По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении, на линии Орехово — Вербовое, заканчиваются для него разгромом и большими потерями. "Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону", — подчеркнул он.Как накануне сообщило Минобороны, российские войска за неделю отразили на Запорожском направлении восемь атак противника. При этом Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230923/udar-1898238155.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны

Рогов: российские военные уверенно удерживают позиции в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПополнение одного из полков ВДВ проводит занятия на полигоне в зоне СВО
Пополнение одного из полков ВДВ проводит занятия на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пополнение одного из полков ВДВ проводит занятия на полигоне в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения украинских властей о "прорыве" обороны.
«

"Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции", — сказал он.

Ранее командующий южной оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью CNN, что украинские военные якобы прорвали российскую оборону на левом фланге, в районе села Вербовое Запорожской области, и продолжают двигаться дальше.

По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении, на линии Орехово — Вербовое, заканчиваются для него разгромом и большими потерями.
"Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону", — подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как накануне сообщило Минобороны, российские войска за неделю отразили на Запорожском направлении восемь атак противника. При этом Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
Обстрел в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
ВСУ нанесли ракетный удар, повредив школьный автобус в Запорожской области
Вчера, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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