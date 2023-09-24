В Запорожской области опровергли фейки о прорыве линии обороны
Рогов: российские военные уверенно удерживают позиции в Запорожской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПополнение одного из полков ВДВ проводит занятия на полигоне в зоне СВО
Пополнение одного из полков ВДВ проводит занятия на полигоне в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Российские войска удерживают все свои позиции на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения украинских властей о "прорыве" обороны.
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"Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции", — сказал он.
Ранее командующий южной оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью CNN, что украинские военные якобы прорвали российскую оборону на левом фланге, в районе села Вербовое Запорожской области, и продолжают двигаться дальше.
По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении, на линии Орехово — Вербовое, заканчиваются для него разгромом и большими потерями.
"Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону", — подчеркнул он.
Как накануне сообщило Минобороны, российские войска за неделю отразили на Запорожском направлении восемь атак противника. При этом Киев потерял более 515 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудачной летней кампании Киева, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны. По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.