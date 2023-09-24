https://ria.ru/20230924/erevan-1898358724.html

В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции

В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции - РИА Новости, 24.09.2023

В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции

В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:43

2023-09-24T18:43

2023-09-24T18:57

в мире

ереван

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг, который начался с минуты молчания в память по погибшим в Карабахе. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230905/karabakh-1894320946.html

ереван

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе