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В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции - РИА Новости, 24.09.2023
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18:43 24.09.2023 (обновлено: 18:57 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/erevan-1898358724.html
В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции
В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции - РИА Новости, 24.09.2023
В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции
В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:43
2023-09-24T18:57
в мире
ереван
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг, который начался с минуты молчания в память по погибшим в Карабахе. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230905/karabakh-1894320946.html
ереван
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в мире, ереван, азербайджан, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции

В центр Еревана стянули силы полиции, движение транспорта ограничено

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг, который начался с минуты молчания в память по погибшим в Карабахе.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В МИД ответили на заявления Еревана о роли Москвы в ситуации с Карабахом
5 сентября, 16:00
 
В миреЕреванАзербайджанАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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