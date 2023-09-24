В центр Еревана стянули дополнительные силы полиции
В центр Еревана стянули силы полиции, движение транспорта ограничено
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Стрингер
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. В примыкающих к площади Республики в центре Еревана улицах сконцентрированы дополнительные силы полиции, движение транспорта ограничено, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг, который начался с минуты молчания в память по погибшим в Карабахе.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.