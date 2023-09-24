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На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие - РИА Новости, 24.09.2023
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17:23 24.09.2023 (обновлено: 17:37 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/erevan-1898347002.html
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие - РИА Новости, 24.09.2023
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие
Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:23
2023-09-24T17:37
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. Площадь наполовину заполнена людьми, группами приходят всё больше и больше людей, последними пришли несколько организованных групп студентов. Несмотря на то, что людей достаточно много, они пока не пытаются блокировать дороги и проезд по площади республики. Здание кабинета министров, как обычно, окружено силовиками, они блокируют вход в кабмин, но каких-либо активных действий, в том числе задержаний не предпринимают. При этом все они экипированы щитами и шлемами.
https://ria.ru/20230924/erevan-1898314003.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Участники протестной акции на площади Республики в Ереване
Участники протестной акции в Ереване собираются на площади республики. Пока что она не заполнена полностью, но приходят все новые группы людей. Здание кабмина, как обычно, окружено силовиками.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие

На площади Республики в Ереване собираются группы участников протестной акции

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Площадь наполовину заполнена людьми, группами приходят всё больше и больше людей, последними пришли несколько организованных групп студентов. Несмотря на то, что людей достаточно много, они пока не пытаются блокировать дороги и проезд по площади республики.
Здание кабинета министров, как обычно, окружено силовиками, они блокируют вход в кабмин, но каких-либо активных действий, в том числе задержаний не предпринимают. При этом все они экипированы щитами и шлемами.
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