https://ria.ru/20230924/erevan-1898347002.html
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие - РИА Новости, 24.09.2023
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие
Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:23
2023-09-24T17:23
2023-09-24T17:37
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. Площадь наполовину заполнена людьми, группами приходят всё больше и больше людей, последними пришли несколько организованных групп студентов. Несмотря на то, что людей достаточно много, они пока не пытаются блокировать дороги и проезд по площади республики. Здание кабинета министров, как обычно, окружено силовиками, они блокируют вход в кабмин, но каких-либо активных действий, в том числе задержаний не предпринимают. При этом все они экипированы щитами и шлемами.
https://ria.ru/20230924/erevan-1898314003.html
ереван
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Участники протестной акции на площади Республики в Ереване
Участники протестной акции в Ереване собираются на площади республики. Пока что она не заполнена полностью, но приходят все новые группы людей. Здание кабмина, как обычно, окружено силовиками.
2023-09-24T17:23
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие
На площади Республики в Ереване собираются группы участников протестной акции
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Площадь наполовину заполнена людьми, группами приходят всё больше и больше людей, последними пришли несколько организованных групп студентов. Несмотря на то, что людей достаточно много, они пока не пытаются блокировать дороги и проезд по площади республики.
Здание кабинета министров, как обычно, окружено силовиками, они блокируют вход в кабмин, но каких-либо активных действий, в том числе задержаний не предпринимают. При этом все они экипированы щитами и шлемами.
В центре Еревана усилили полицейские патрули