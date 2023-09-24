https://ria.ru/20230924/erevan-1898347002.html

На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие

На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие - РИА Новости, 24.09.2023

На площадь Республики в Ереване снова вышли протестующие

Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:23

2023-09-24T17:23

2023-09-24T17:37

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване собираются на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. Площадь наполовину заполнена людьми, группами приходят всё больше и больше людей, последними пришли несколько организованных групп студентов. Несмотря на то, что людей достаточно много, они пока не пытаются блокировать дороги и проезд по площади республики. Здание кабинета министров, как обычно, окружено силовиками, они блокируют вход в кабмин, но каких-либо активных действий, в том числе задержаний не предпринимают. При этом все они экипированы щитами и шлемами.

https://ria.ru/20230924/erevan-1898314003.html

ереван

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники протестной акции на площади Республики в Ереване Участники протестной акции в Ереване собираются на площади республики. Пока что она не заполнена полностью, но приходят все новые группы людей. Здание кабмина, как обычно, окружено силовиками. 2023-09-24T17:23 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе