https://ria.ru/20230924/erevan-1898285627.html

Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт

Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт - РИА Новости, 24.09.2023

Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт

Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:30

2023-09-24T08:30

2023-09-24T10:01

в мире

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898288430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7381baf5ab2d1fcc1d6819e74a7a9414.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена."Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что из-за технических проблем ереванское метро сегодня будет закрыто", - говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в соцсетях.В субботу ереванское метро работало с ограничениями из-за технической поломки поезда между станциями "Горцаранаин" (Заводская) и "Сасунци Давид".Руководство метрополитена уточнило, что приняло решение остановить работу метро, чтобы провести технический осмотр всех поездов.Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна основан в 1981 году, в настоящее время действуют десять станций метро. Общая протяженность всех линий метрополитена составляет 13,4 километра.

https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван