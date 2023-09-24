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Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт - РИА Новости, 24.09.2023
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08:30 24.09.2023 (обновлено: 10:01 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/erevan-1898285627.html
Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт
Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт - РИА Новости, 24.09.2023
Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт
Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:30
2023-09-24T10:01
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена."Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что из-за технических проблем ереванское метро сегодня будет закрыто", - говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в соцсетях.В субботу ереванское метро работало с ограничениями из-за технической поломки поезда между станциями "Горцаранаин" (Заводская) и "Сасунци Давид".Руководство метрополитена уточнило, что приняло решение остановить работу метро, чтобы провести технический осмотр всех поездов.Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна основан в 1981 году, в настоящее время действуют десять станций метро. Общая протяженность всех линий метрополитена составляет 13,4 километра.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html
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в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт

Ереванский метрополитен в воскресенье будет закрыт по техническим причинам

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВход на станцию метро "Еритасардакан" в Ереване
Вход на станцию метро Еритасардакан в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Вход на станцию метро "Еритасардакан" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Ереванское метро будет в воскресенье закрыто по техническим причинам, сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что из-за технических проблем ереванское метро сегодня будет закрыто", - говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в соцсетях.
В субботу ереванское метро работало с ограничениями из-за технической поломки поезда между станциями "Горцаранаин" (Заводская) и "Сасунци Давид".
Руководство метрополитена уточнило, что приняло решение остановить работу метро, чтобы провести технический осмотр всех поездов.
Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна основан в 1981 году, в настоящее время действуют десять станций метро. Общая протяженность всех линий метрополитена составляет 13,4 километра.
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